https://ria.ru/20230713/tnt-1883953923.html

ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями

ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями - РИА Новости, 13.07.2023

ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями

ТНТ анонсировал ежедневное утреннее шоу в формате прямого эфира. Оно будет выходить семь дней в неделю с 7.00 до 9.00, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:17

2023-07-13T14:17

2023-07-13T15:12

шоубиз

тнт (телеканал)

тина канделаки (тинатин канделаки)

павел воля

ляйсан утяшева

индия

китай

технологии

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. ТНТ анонсировал ежедневное утреннее шоу в формате прямого эфира. Оно будет выходить семь дней в неделю с 7.00 до 9.00, сообщает пресс-служба телеканала. "Утреннее шоу – большой шаг для ТНТ, который за 25 лет своего существования наконец-то подошел к прямому эфиру. Это будет большое развлекательное шоу с большим количеством рубрик, красивыми молодыми ведущими и корреспондентами по всей нашей необъятной стране и возможностью дотянуться до каждого зрителя во всех регионах", – поделилась директор телеканала Тина Канделаки. В пресс-службе отмечают, что канал сделает проект по-настоящему народным. В нем появятся корреспонденты, которые будут делиться тем, что происходит в их городе или регионе в режиме реального времени. ТНТ за последние несколько месяцев анонсировал много свежих форматов. Например, в эфир вышло реалити-шоу "Выжить в Дубае", автором идеи которого выступили Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В мае стало известно, что ТНТ готовится к производству фильма о разлученных братьях совместно с Индией. А в июне канал анонсировал проект, который будет сниматься в Китае.

https://ria.ru/20230710/guzeeva-1883331269.html

индия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

тнт (телеканал), тина канделаки (тинатин канделаки), павел воля, ляйсан утяшева, индия, китай, технологии, знаменитости