https://ria.ru/20230713/tnt-1883953923.html
ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями
ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями - РИА Новости, 13.07.2023
ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями
ТНТ анонсировал ежедневное утреннее шоу в формате прямого эфира. Оно будет выходить семь дней в неделю с 7.00 до 9.00, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:17
2023-07-13T14:17
2023-07-13T15:12
шоубиз
тнт (телеканал)
тина канделаки (тинатин канделаки)
павел воля
ляйсан утяшева
индия
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883969079_6:0:1730:970_1920x0_80_0_0_7880274d1081aeb4d5ec48fa33fdf753.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. ТНТ анонсировал ежедневное утреннее шоу в формате прямого эфира. Оно будет выходить семь дней в неделю с 7.00 до 9.00, сообщает пресс-служба телеканала. "Утреннее шоу – большой шаг для ТНТ, который за 25 лет своего существования наконец-то подошел к прямому эфиру. Это будет большое развлекательное шоу с большим количеством рубрик, красивыми молодыми ведущими и корреспондентами по всей нашей необъятной стране и возможностью дотянуться до каждого зрителя во всех регионах", – поделилась директор телеканала Тина Канделаки. В пресс-службе отмечают, что канал сделает проект по-настоящему народным. В нем появятся корреспонденты, которые будут делиться тем, что происходит в их городе или регионе в режиме реального времени. ТНТ за последние несколько месяцев анонсировал много свежих форматов. Например, в эфир вышло реалити-шоу "Выжить в Дубае", автором идеи которого выступили Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В мае стало известно, что ТНТ готовится к производству фильма о разлученных братьях совместно с Индией. А в июне канал анонсировал проект, который будет сниматься в Китае.
https://ria.ru/20230710/guzeeva-1883331269.html
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883969079_222:0:1515:970_1920x0_80_0_0_05aad289a6d5294c9526150d2ac4517f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), тина канделаки (тинатин канделаки), павел воля, ляйсан утяшева, индия, китай, технологии, знаменитости
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Индия, Китай, Технологии, Знаменитости
ТНТ анонсировал утреннее шоу с прямыми эфирами и звездными гостями
На ТНТ впервые будут выходить утренние эфиры, которые охватят всю Россию