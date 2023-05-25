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Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях - РИА Новости, 25.05.2023
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Шоубиз
 
14:57 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/tnt-1874093855.html
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях - РИА Новости, 25.05.2023
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях
ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:57
2023-05-25T14:57
шоубиз
индия
тина канделаки (тинатин канделаки)
михаил галустян
знаменитости
новости шоу-бизнеса
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала. "Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба, и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", – рассказала директор ТНТ Тина Канделаки на форуме "Российская креативная неделя – Дальний Восток".Известно, что главные роли в ленте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Остальные подробности о фильме, в том числе о названии и дате выхода, пока не раскрывают. Для Карибидиса работа в полнометражном фильме станет первой, а Галустяна зрители знают по таким комедиям, как "Самый лучший фильм", "Беременный", "Тот еще Карлосон!" и многих других.
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индия, тина канделаки (тинатин канделаки), михаил галустян, знаменитости, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы
Шоубиз, Индия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Михаил Галустян, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Кино и сериалы
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях

Михаил Галустян и Демис Карибидис исполнят главные роли в совместном фильме ТНТ и Индии

© РИА Новости . Илья Питалев, Екатерина ЧесноковаМихаил Галустян и Демис Карибидис
Михаил Галустян и Демис Карибидис - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба, и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", – рассказала директор ТНТ Тина Канделаки на форуме "Российская креативная неделя – Дальний Восток".
Известно, что главные роли в ленте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.
Остальные подробности о фильме, в том числе о названии и дате выхода, пока не раскрывают.
Для Карибидиса работа в полнометражном фильме станет первой, а Галустяна зрители знают по таким комедиям, как "Самый лучший фильм", "Беременный", "Тот еще Карлосон!" и многих других.
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ШоубизИндияТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Михаил ГалустянЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаКино и сериалы
 
 
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