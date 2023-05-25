https://ria.ru/20230525/tnt-1874093855.html

Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях

Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях - РИА Новости, 25.05.2023

Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях

ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:57

2023-05-25T14:57

2023-05-25T14:57

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индия

тина канделаки (тинатин канделаки)

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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала. "Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба, и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", – рассказала директор ТНТ Тина Канделаки на форуме "Российская креативная неделя – Дальний Восток".Известно, что главные роли в ленте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Остальные подробности о фильме, в том числе о названии и дате выхода, пока не раскрывают. Для Карибидиса работа в полнометражном фильме станет первой, а Галустяна зрители знают по таким комедиям, как "Самый лучший фильм", "Беременный", "Тот еще Карлосон!" и многих других.

https://ria.ru/20230505/galustyan-1869845904.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

индия, тина канделаки (тинатин канделаки), михаил галустян, знаменитости, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы