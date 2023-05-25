https://ria.ru/20230525/tnt-1874093855.html
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях - РИА Новости, 25.05.2023
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях
ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:57
2023-05-25T14:57
2023-05-25T14:57
шоубиз
индия
тина канделаки (тинатин канделаки)
михаил галустян
знаменитости
новости шоу-бизнеса
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874095215_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_95062f167343300d98d00606d1887c5b.jpg
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала. "Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба, и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", – рассказала директор ТНТ Тина Канделаки на форуме "Российская креативная неделя – Дальний Восток".Известно, что главные роли в ленте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Остальные подробности о фильме, в том числе о названии и дате выхода, пока не раскрывают. Для Карибидиса работа в полнометражном фильме станет первой, а Галустяна зрители знают по таким комедиям, как "Самый лучший фильм", "Беременный", "Тот еще Карлосон!" и многих других.
https://ria.ru/20230505/galustyan-1869845904.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874095215_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_f7bbf85b3c2dc6bd4f36e769bc43b59f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, тина канделаки (тинатин канделаки), михаил галустян, знаменитости, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы
Шоубиз, Индия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Михаил Галустян, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Кино и сериалы
Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме о двух братьях
Михаил Галустян и Демис Карибидис исполнят главные роли в совместном фильме ТНТ и Индии
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. ТНТ начал работу с Индией над совместным полнометражным фильмом, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба, и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", – рассказала директор ТНТ Тина Канделаки на форуме "Российская креативная неделя – Дальний Восток".
Известно, что главные роли в ленте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.
Остальные подробности о фильме, в том числе о названии и дате выхода, пока не раскрывают.
Для Карибидиса работа в полнометражном фильме станет первой, а Галустяна зрители знают по таким комедиям, как "Самый лучший фильм", "Беременный", "Тот еще Карлосон!" и многих других.
Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу