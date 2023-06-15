https://ria.ru/20230615/tnt-1878439483.html

ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае

ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае - РИА Новости, 15.06.2023

ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов на ПМЭФ-2023 анонсировал новое шоу, которое будут снимать в Китае, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:35

2023-06-15T19:35

2023-06-15T20:42

шоубиз

китай

тнт (телеканал)

стамбул

турция

михаил галустян

знаменитости

россия

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов на ПМЭФ-2023 анонсировал новое шоу, которое будут снимать в Китае, сообщает пресс-служба телеканала. Проект, созданный совместно с разработчиками реалити "Новые звезды в Африке", получит название "Сокровища императора". Дата выхода шоу пока не названа. Продюсер также поделился, что в следующем году состоится премьера адаптации турецкого ромкома "Постучись в мою дверь". По его признанию, осенью начнется работа над еще одним сериалом в Стамбуле. "Мы плотно работаем с Турцией как в части покупки форматов, так и в части совместного производства. Осенью в Стамбуле стартуют съемки сериала LUV с российскими и турецкими актерами. Это летний ромком про трех подруг от студии GoodStory Media, подарившей нам такие проекты как "Мир! Дружба! Жвачка" и "Реальные пацаны", – рассказал Водахов. В мае стало известно, что ТНТ готовит еще один международный проект – фильм о двух разлученных братьях. Он будет снят совместно с Индией. Главные роли в нем исполнят Михаил Галустян и Демис Карибидис.

https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html

китай

стамбул

турция

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

китай, тнт (телеканал), стамбул, турция, михаил галустян, знаменитости, россия