https://ria.ru/20230615/tnt-1878439483.html
ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае
ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае - РИА Новости, 15.06.2023
ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае
Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов на ПМЭФ-2023 анонсировал новое шоу, которое будут снимать в Китае, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:35
2023-06-15T19:35
2023-06-15T20:42
шоубиз
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тнт (телеканал)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов на ПМЭФ-2023 анонсировал новое шоу, которое будут снимать в Китае, сообщает пресс-служба телеканала. Проект, созданный совместно с разработчиками реалити "Новые звезды в Африке", получит название "Сокровища императора". Дата выхода шоу пока не названа. Продюсер также поделился, что в следующем году состоится премьера адаптации турецкого ромкома "Постучись в мою дверь". По его признанию, осенью начнется работа над еще одним сериалом в Стамбуле. "Мы плотно работаем с Турцией как в части покупки форматов, так и в части совместного производства. Осенью в Стамбуле стартуют съемки сериала LUV с российскими и турецкими актерами. Это летний ромком про трех подруг от студии GoodStory Media, подарившей нам такие проекты как "Мир! Дружба! Жвачка" и "Реальные пацаны", – рассказал Водахов. В мае стало известно, что ТНТ готовит еще один международный проект – фильм о двух разлученных братьях. Он будет снят совместно с Индией. Главные роли в нем исполнят Михаил Галустян и Демис Карибидис.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, тнт (телеканал), стамбул, турция, михаил галустян, знаменитости, россия
Шоубиз, Китай, ТНТ (телеканал), Стамбул, Турция, Михаил Галустян, Знаменитости, Россия
ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае
ТНТ анонсировал съемки нового шоу "Сокровища императора" в Китае
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов на ПМЭФ-2023 анонсировал новое шоу, которое будут снимать в Китае, сообщает пресс-служба телеканала.
Проект, созданный совместно с разработчиками реалити "Новые звезды в Африке", получит название "Сокровища императора". Дата выхода шоу пока не названа.
Продюсер также поделился, что в следующем году состоится премьера адаптации турецкого ромкома "Постучись в мою дверь". По его признанию, осенью начнется работа над еще одним сериалом в Стамбуле.
«
"Мы плотно работаем с Турцией как в части покупки форматов, так и в части совместного производства. Осенью в Стамбуле стартуют съемки сериала LUV с российскими и турецкими актерами. Это летний ромком про трех подруг от студии GoodStory Media, подарившей нам такие проекты как "Мир! Дружба! Жвачка" и "Реальные пацаны", – рассказал Водахов.
В мае стало известно
, что ТНТ готовит еще один международный проект – фильм о двух разлученных братьях. Он будет снят совместно с Индией. Главные роли в нем исполнят Михаил Галустян и Демис Карибидис.
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