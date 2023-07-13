https://ria.ru/20230713/simonyan-1884080371.html
Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев"
Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев" - РИА Новости, 13.07.2023
Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев"
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, открывая фестиваль "RT. Док: Время героев", выразила благодарность участникам специальной военной операции и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:05
2023-07-13T21:05
2023-07-13T21:05
культура
маргарита симоньян
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мария захарова
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КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, открывая фестиваль "RT. Док: Время героев", выразила благодарность участникам специальной военной операции и заявила, что фестиваль рассказывает в первую очередь об их тяжелом подвиге. Симоньян обратилась к участникам военной операции на открытии международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Он проходит в Краснодаре 12-14 июля. Зрители смогут увидеть 15 фильмов. "Спасибо всем, кто с нами сегодня. Спасибо участникам нашего фестиваля — их много. Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Но, в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль — о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого, тревожного, но очищающего при этом года", - приводит слова Симоньян пресс-служба фестиваля. На открытии фестиваля присутствовали участники военной операции. Среди них - начальник казачьего специального учебного центра "Кубань" Руслан Цветков, кавалер трех орденов Мужества, глава филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Краснодарскому краю Александр Старовойтов и многие бойцы. Гости фестиваля почтили минутой молчания память погибших в спецоперации. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова также обратилась к гостям фестивалям, отметив, что документальное кино сочетает в себе все лучшее от художественного кинотворчества и документальной журналистики, и сейчас на документалистах лежит большая ответственность за донесение до зрителей правды о происходящих в мире событиях. "К сожалению, мы живем в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но огромная ответственность. Их призвание не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность, а уже сам зритель должен разобраться, где правда, а где просто красивая картинка", - сказала Захарова. Также в рамках фестиваля представили первый онлайн-кинотеатр документального кино arteldoc.tv - стриминговую платформу проектов со всего мира. На ней размещены документальные картины телеканала RT и другие произведения, отмеченные престижными международными наградами. Отмечается, что сейчас для просмотра доступно более 400 неигровых фильмов авторов и режиссеров RT, а также эксклюзивные работы с фестиваля "RT.Док: Время героев", показанные в Москве. Чуть позже на платформе появятся и фильмы, представленные в рамках фестиваля в других городах. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах: Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, краснодар, мария захарова, телеканал rt, краснодарский край, александр старовойтов
Культура, Маргарита Симоньян, Краснодар, Мария Захарова, Телеканал RT, Краснодарский край, Александр Старовойтов
Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев"
Симоньян на открытии фестиваля "Время героев" поблагодарила участников спецоперации
КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, открывая фестиваль "RT. Док: Время героев", выразила благодарность участникам специальной военной операции и заявила, что фестиваль рассказывает в первую очередь об их тяжелом подвиге.
Симоньян обратилась к участникам военной операции на открытии международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Он проходит в Краснодаре
12-14 июля. Зрители смогут увидеть 15 фильмов.
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля
"Спасибо всем, кто с нами сегодня. Спасибо участникам нашего фестиваля — их много. Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Но, в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль — о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого, тревожного, но очищающего при этом года", - приводит слова Симоньян пресс-служба фестиваля.
На открытии фестиваля присутствовали участники военной операции. Среди них - начальник казачьего специального учебного центра "Кубань" Руслан Цветков, кавалер трех орденов Мужества, глава филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Краснодарскому краю Александр Старовойтов
и многие бойцы. Гости фестиваля почтили минутой молчания память погибших в спецоперации.
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова
также обратилась к гостям фестивалям, отметив, что документальное кино сочетает в себе все лучшее от художественного кинотворчества и документальной журналистики, и сейчас на документалистах лежит большая ответственность за донесение до зрителей правды о происходящих в мире событиях.
"К сожалению, мы живем в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но огромная ответственность. Их призвание не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность, а уже сам зритель должен разобраться, где правда, а где просто красивая картинка", - сказала Захарова.
Также в рамках фестиваля представили первый онлайн-кинотеатр документального кино arteldoc.tv - стриминговую платформу проектов со всего мира. На ней размещены документальные картины телеканала RT и другие произведения, отмеченные престижными международными наградами. Отмечается, что сейчас для просмотра доступно более 400 неигровых фильмов авторов и режиссеров RT, а также эксклюзивные работы с фестиваля "RT.Док: Время героев", показанные в Москве
. Чуть позже на платформе появятся и фильмы, представленные в рамках фестиваля в других городах.
Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах: Краснодаре, Казани
, Иркутске
, Санкт-Петербурге
, Волгограде
, Курске
и Грозном
.
На "RT.Док: Время героев" рассказали, благодаря кому проводят фестиваль