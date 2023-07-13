https://ria.ru/20230713/simonyan-1884080371.html

Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев"

Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев" - РИА Новости, 13.07.2023

Симоньян открыла фестиваль "RT. Док: Время героев"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, открывая фестиваль "RT. Док: Время героев", выразила благодарность участникам специальной военной операции и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:05

2023-07-13T21:05

2023-07-13T21:05

культура

маргарита симоньян

краснодар

мария захарова

телеканал rt

краснодарский край

александр старовойтов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884079286_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3db6417cbbf792791aa1200972a52dad.jpg

КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, открывая фестиваль "RT. Док: Время героев", выразила благодарность участникам специальной военной операции и заявила, что фестиваль рассказывает в первую очередь об их тяжелом подвиге. Симоньян обратилась к участникам военной операции на открытии международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Он проходит в Краснодаре 12-14 июля. Зрители смогут увидеть 15 фильмов. "Спасибо всем, кто с нами сегодня. Спасибо участникам нашего фестиваля — их много. Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Но, в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль — о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого, тревожного, но очищающего при этом года", - приводит слова Симоньян пресс-служба фестиваля. На открытии фестиваля присутствовали участники военной операции. Среди них - начальник казачьего специального учебного центра "Кубань" Руслан Цветков, кавалер трех орденов Мужества, глава филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Краснодарскому краю Александр Старовойтов и многие бойцы. Гости фестиваля почтили минутой молчания память погибших в спецоперации. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова также обратилась к гостям фестивалям, отметив, что документальное кино сочетает в себе все лучшее от художественного кинотворчества и документальной журналистики, и сейчас на документалистах лежит большая ответственность за донесение до зрителей правды о происходящих в мире событиях. "К сожалению, мы живем в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но огромная ответственность. Их призвание не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность, а уже сам зритель должен разобраться, где правда, а где просто красивая картинка", - сказала Захарова. Также в рамках фестиваля представили первый онлайн-кинотеатр документального кино arteldoc.tv - стриминговую платформу проектов со всего мира. На ней размещены документальные картины телеканала RT и другие произведения, отмеченные престижными международными наградами. Отмечается, что сейчас для просмотра доступно более 400 неигровых фильмов авторов и режиссеров RT, а также эксклюзивные работы с фестиваля "RT.Док: Время героев", показанные в Москве. Чуть позже на платформе появятся и фильмы, представленные в рамках фестиваля в других городах. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах: Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html

https://ria.ru/20230713/festival-1883875957.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, краснодар, мария захарова, телеканал rt, краснодарский край, александр старовойтов