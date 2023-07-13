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Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле
Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле - РИА Новости, 13.07.2023
Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле
Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте "Сила мысли" пожаловался на жизнь в Израиле. Он отметил, что не обрел в этой стране спокойствия и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:48
2023-07-13T16:48
2023-07-13T16:48
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте "Сила мысли" пожаловался на жизнь в Израиле. Он отметил, что не обрел в этой стране спокойствия и уверенности в будущем. "У меня есть неуверенность в будущем. Ты в этом стрессе постоянно живешь. Я уже прошел один зигзаг и зашел в новый. У меня нет точного и полного принятия. Я не нашел полного спокойствия, но я бы хотел его чувствовать", – признался Шац*. По поводу возвращения в Россию юморист сказал, что пока не готов говорить на эту тему. "Я точно не буду говорить об этом. Но я планирую свою жизнь, исходя из того, что я живу здесь", – заключил артист.Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в стране после начала спецоперации. Тогда он осудил действия российских властей по отношению к Украине и переехал за границу. В сентябре актера признали иноагентом. Вскоре он потребовал через суд снять с него этот статус, но получил отказ.Сейчас Михаил Шац* выступает исключительно за границей. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, михаил шац, знаменитости, иноагенты, иноагент, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Израиль, Россия, Михаил Шац, Знаменитости, иноагенты, иноагент, Новости шоу-бизнеса
Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле
Иноагент Михаил Шац* сказал, что жизнь в Израиле не дала ему уверенность в будущем
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте "Сила мысли" пожаловался на жизнь в Израиле. Он отметил, что не обрел в этой стране спокойствия и уверенности в будущем.
«
"У меня есть неуверенность в будущем. Ты в этом стрессе постоянно живешь. Я уже прошел один зигзаг и зашел в новый. У меня нет точного и полного принятия. Я не нашел полного спокойствия, но я бы хотел его чувствовать", – признался Шац*.
По поводу возвращения в Россию юморист сказал, что пока не готов говорить на эту тему.
«
"Я точно не буду говорить об этом. Но я планирую свою жизнь, исходя из того, что я живу здесь", – заключил артист.
Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в стране после начала спецоперации. Тогда он осудил действия российских властей по отношению к Украине и переехал за границу.
В сентябре актера признали
иноагентом. Вскоре он потребовал
через суд снять с него этот статус, но получил отказ.
Сейчас Михаил Шац* выступает исключительно за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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