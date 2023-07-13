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Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле

Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле - РИА Новости, 13.07.2023

Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле

Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте "Сила мысли" пожаловался на жизнь в Израиле. Он отметил, что не обрел в этой стране спокойствия и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:48

2023-07-13T16:48

2023-07-13T16:48

шоубиз

израиль

россия

михаил шац

знаменитости

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иноагент

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте "Сила мысли" пожаловался на жизнь в Израиле. Он отметил, что не обрел в этой стране спокойствия и уверенности в будущем. "У меня есть неуверенность в будущем. Ты в этом стрессе постоянно живешь. Я уже прошел один зигзаг и зашел в новый. У меня нет точного и полного принятия. Я не нашел полного спокойствия, но я бы хотел его чувствовать", – признался Шац*. По поводу возвращения в Россию юморист сказал, что пока не готов говорить на эту тему. "Я точно не буду говорить об этом. Но я планирую свою жизнь, исходя из того, что я живу здесь", – заключил артист.Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в стране после начала спецоперации. Тогда он осудил действия российских властей по отношению к Украине и переехал за границу. В сентябре актера признали иноагентом. Вскоре он потребовал через суд снять с него этот статус, но получил отказ.Сейчас Михаил Шац* выступает исключительно за границей. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230705/poperechnyy-1882409968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

израиль, россия, михаил шац, знаменитости, иноагенты, иноагент, новости шоу-бизнеса