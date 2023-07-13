https://ria.ru/20230713/obstrel-1883978064.html
При обстреле Курской области пострадала женщина
При обстреле Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 13.07.2023
При обстреле Курской области пострадала женщина
Жительница села Троицкое в Курской области получила осколочное ранение плеча в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:24
2023-07-13T14:24
2023-07-13T14:24
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Жительница села Троицкое в Курской области получила осколочное ранение плеча в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. "Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населенном пункте зафиксировано 5 прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ", — написал Старовойт. Он добавил, что в результате обстрела была перебита линия электропередачи и повреждены хозяйственные постройки. Старовойт пообещал, что энергоснабжение села восстановят, как только будет такая возможность. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт
При обстреле Курской области пострадала женщина
Старовойт: при обстреле курского села Троицкое со стороны ВСУ женщина получила ранение
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости.
Жительница села Троицкое в Курской области получила осколочное ранение плеча в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале
губернатор региона Роман Старовойт.
"Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населенном пункте зафиксировано 5 прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ", — написал Старовойт.
Он добавил, что в результате обстрела была перебита линия электропередачи и повреждены хозяйственные постройки. Старовойт пообещал, что энергоснабжение села восстановят, как только будет такая возможность.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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