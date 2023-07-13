https://ria.ru/20230713/obstrel-1883978064.html

При обстреле Курской области пострадала женщина

При обстреле Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 13.07.2023

При обстреле Курской области пострадала женщина

Жительница села Троицкое в Курской области получила осколочное ранение плеча в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:24

2023-07-13T14:24

2023-07-13T14:24

специальная военная операция на украине

украина

курская область

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Жительница села Троицкое в Курской области получила осколочное ранение плеча в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. "Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населенном пункте зафиксировано 5 прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ", — написал Старовойт. Он добавил, что в результате обстрела была перебита линия электропередачи и повреждены хозяйственные постройки. Старовойт пообещал, что энергоснабжение села восстановят, как только будет такая возможность. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, роман старовойт