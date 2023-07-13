СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР
ЦТАК: США и Южная Корея хотят обсудить в июле применение ядерного оружия против КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы в июле собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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"В апреле США подготовили Вашингтонскую декларацию - программу ядерного противостояния с КНДР. Они открыто планируют обсудить вопрос о применении ядерного оружия против нашего государства на заседании американо-южнокорейской "ядерной консультативной группы", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Ёля передавало, что первое заседание новой консультативной группы по ядерному планированию Южной Кореи и США состоится 18 июля в Сеуле.
В апреле лидеры Южной Кореи и США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.