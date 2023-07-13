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СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР - РИА Новости, 13.07.2023
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02:05 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html
СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР
СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР - РИА Новости, 13.07.2023
СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР
США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы в июле собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР, передает северокорейское РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:05
2023-07-13T02:05
сша
южная корея
сеул
юн сок ель
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы в июле собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "В апреле США подготовили Вашингтонскую декларацию - программу ядерного противостояния с КНДР. Они открыто планируют обсудить вопрос о применении ядерного оружия против нашего государства на заседании американо-южнокорейской "ядерной консультативной группы", - говорится в сообщении агентства. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Ёля передавало, что первое заседание новой консультативной группы по ядерному планированию Южной Кореи и США состоится 18 июля в Сеуле. В апреле лидеры Южной Кореи и США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
https://ria.ru/20230712/koreya-1883659047.html
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сша, южная корея, сеул, юн сок ель, в мире
США, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, В мире
СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР

ЦТАК: США и Южная Корея хотят обсудить в июле применение ядерного оружия против КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы в июле собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"В апреле США подготовили Вашингтонскую декларацию - программу ядерного противостояния с КНДР. Они открыто планируют обсудить вопрос о применении ядерного оружия против нашего государства на заседании американо-южнокорейской "ядерной консультативной группы", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Ёля передавало, что первое заседание новой консультативной группы по ядерному планированию Южной Кореи и США состоится 18 июля в Сеуле.
В апреле лидеры Южной Кореи и США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
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СШАЮжная КореяСеулЮн Сок ЕльВ мире
 
 
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