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Херш: Эрдогану обещали помощь МВФ в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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16:13 13.07.2023 (обновлено: 16:52 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/khersh-1884016242.html
Херш: Эрдогану обещали помощь МВФ в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО
Херш: Эрдогану обещали помощь МВФ в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Херш: Эрдогану обещали помощь МВФ в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию заявки РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:13
2023-07-13T16:52
в мире
турция
джо байден
нато
мвф
евросоюз
сеймур херш
реджеп тайип эрдоган
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию заявки Швеции на присоединение к НАТО, сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на неназванный источник. &quot;Джо Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, &lt;...&gt; который объявил, что поддержит членство Швеции в НАТО. &lt;...&gt; Байден пообещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере 11-13 миллиардов долларов&quot;, — написал он.Как подчеркнул журналист, решение лидера Турции во многом обусловлено необходимостью дорогостоящего восстановления инфраструктуры и жилищного фонда страны после разрушительного землетрясения в феврале. "Байден должен был одержать победу, в то время как Турция испытывает острый финансовый кризис", — приводит Херш слова источника.В среду Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО. В понедельник он отметил, что вступление Стокгольма в альянс станет возможным после того, как Турцию примут в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в альянс в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания республики Нуман Куртулмуш сказал в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Стокгольма на присоединение к НАТО пока не определены. В свою очередь, Байден по итогам состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО, упомянув достигнутые договоренности по "принятию Швеции в альянс как можно скорее", заявил, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html
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в мире, турция, джо байден, нато, мвф, евросоюз, сеймур херш, реджеп тайип эрдоган, сша, швеция
В мире, Турция, Джо Байден, НАТО, МВФ, Евросоюз, Сеймур Херш, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Швеция
Херш: Эрдогану обещали помощь МВФ в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО

Херш: Байден пообещал Эрдогану помощь от МВФ в обмен на ратификацию заявки Швеции в НАТО

© AP Photo / Made Nagi/Pool PhotoПрезидент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Made Nagi/Pool Photo
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию заявки Швеции на присоединение к НАТО, сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на неназванный источник.
«

"Джо Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, <...> который объявил, что поддержит членство Швеции в НАТО. <...> Байден пообещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере 11-13 миллиардов долларов", — написал он.

Как подчеркнул журналист, решение лидера Турции во многом обусловлено необходимостью дорогостоящего восстановления инфраструктуры и жилищного фонда страны после разрушительного землетрясения в феврале.
"Байден должен был одержать победу, в то время как Турция испытывает острый финансовый кризис", — приводит Херш слова источника.
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В понедельник он отметил, что вступление Стокгольма в альянс станет возможным после того, как Турцию примут в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в альянс в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания республики Нуман Куртулмуш сказал в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Стокгольма на присоединение к НАТО пока не определены.
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В свою очередь, Байден по итогам состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО, упомянув достигнутые договоренности по "принятию Швеции в альянс как можно скорее", заявил, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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В миреТурцияДжо БайденНАТОМВФЕвросоюзСеймур ХершРеджеп Тайип ЭрдоганСШАШвеция
 
 
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