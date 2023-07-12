Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ
Yeni Şafak: Турция может отклонить заявку Швеции в НАТО, если США и ЕС не выполнят условия
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, для этого у Брюсселя есть два с половиной месяца, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
"После напряженных переговоров на саммите НАТО Турция решила передать протоколы о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента. Парламент, который закроется 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота), а у Европейского Союза (ЕС) и США - 2,5 месяца на выполнение своих обещаний перед Турцией. Если домашнее задание и обещания не будут выполнены, то ожидается, что парламент не одобрит резолюцию. Символическое значение решения парламента о вето будет еще более весомым", - пишет издание.