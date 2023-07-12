https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883674797.html

Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ

Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ

Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, для этого у Брюсселя есть два с половиной... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:27

2023-07-12T10:27

2023-07-12T10:27

в мире

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

сша

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, для этого у Брюсселя есть два с половиной месяца, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. "После напряженных переговоров на саммите НАТО Турция решила передать протоколы о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента. Парламент, который закроется 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота), а у Европейского Союза (ЕС) и США - 2,5 месяца на выполнение своих обещаний перед Турцией. Если домашнее задание и обещания не будут выполнены, то ожидается, что парламент не одобрит резолюцию. Символическое значение решения парламента о вето будет еще более весомым", - пишет издание.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

турция

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, сша