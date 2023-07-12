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Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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10:27 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883674797.html
Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ
Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ
Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, для этого у Брюсселя есть два с половиной... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:27
2023-07-12T10:27
в мире
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
сша
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, для этого у Брюсселя есть два с половиной месяца, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. "После напряженных переговоров на саммите НАТО Турция решила передать протоколы о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента. Парламент, который закроется 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота), а у Европейского Союза (ЕС) и США - 2,5 месяца на выполнение своих обещаний перед Турцией. Если домашнее задание и обещания не будут выполнены, то ожидается, что парламент не одобрит резолюцию. Символическое значение решения парламента о вето будет еще более весомым", - пишет издание.
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в мире, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, сша
В мире, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, США
Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ

Yeni Şafak: Турция может отклонить заявку Швеции в НАТО, если США и ЕС не выполнят условия

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, для этого у Брюсселя есть два с половиной месяца, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
"После напряженных переговоров на саммите НАТО Турция решила передать протоколы о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента. Парламент, который закроется 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота), а у Европейского Союза (ЕС) и США - 2,5 месяца на выполнение своих обещаний перед Турцией. Если домашнее задание и обещания не будут выполнены, то ожидается, что парламент не одобрит резолюцию. Символическое значение решения парламента о вето будет еще более весомым", - пишет издание.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
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В миреТурцияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганСША
 
 
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