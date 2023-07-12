https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883665510.html

Турция не отвернулась от России в сторону Запада, пишут СМИ

Турция не отвернулась от России в сторону Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Турция не отвернулась от России в сторону Запада, пишут СМИ

Турция не отвернулась от России, Анкара поддержит "прозрачные переговоры" с официальной Москвой, пишет в среду газета Hürriyet со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:14

2023-07-12T09:14

2023-07-12T09:14

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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Турция не отвернулась от России, Анкара поддержит "прозрачные переговоры" с официальной Москвой, пишет в среду газета Hürriyet со ссылкой на источники в правительственных кругах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран. Москва намерена развивать диалог. "Мнение о том, что Турция отвернулась от России и полностью повернулась лицом к Западу, не соответствует действительности. Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава. В этом контексте Турция будет продолжать развивать отношения с Западом и Европой, одновременно поддерживая "прозрачные переговоры" с президентом России Путиным (Владимиром)", - пишет издание. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия, нато