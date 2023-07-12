Турция не отвернулась от России в сторону Запада, пишут СМИ
Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада, она поддержит диалог с Москвой
© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Турция не отвернулась от России, Анкара поддержит "прозрачные переговоры" с официальной Москвой, пишет в среду газета Hürriyet со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран. Москва намерена развивать диалог.
"Мнение о том, что Турция отвернулась от России и полностью повернулась лицом к Западу, не соответствует действительности. Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава. В этом контексте Турция будет продолжать развивать отношения с Западом и Европой, одновременно поддерживая "прозрачные переговоры" с президентом России Путиным (Владимиром)", - пишет издание.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет.