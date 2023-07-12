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Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
04:40 12.07.2023 (обновлено: 10:46 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/turist-1883538241.html
Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами
Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами - РИА Новости, 12.07.2023
Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами
Эксперты составили рейтинг наиболее частых туристических нарушений, чаще всего в этом году путешественники не платили по счету в Санкт-Петербурге, дрались за... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:40
2023-07-12T10:46
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
коммерческая недвижимость
отдых в россии
нижний новгород
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эксперты составили рейтинг наиболее частых туристических нарушений, чаще всего в этом году путешественники не платили по счету в Санкт-Петербурге, дрались за место в очередях в общественный туалет в Краснодаре, а также воровали в отелях Москвы и Сочи, сообщается в исследовании "Delta Системы безопасности", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там проанализировали порядка 250 тысяч правонарушений в крупнейших туристических направлениях России с начала 2023 года."В Санкт-Петербурге уже который год подряд нетрезвые посетители кафе и ресторанов отказываются платить по счету. Так, компания туристов, познакомившись между собой уже во время ужина в одном из заведений города, в итоге не смогли определиться, кто сколько должен по счету, поэтому решили не платить вовсе. Рассчитать затраты компаний помог боец ГБР", – сообщили аналитики. "Краснодар остается лидером по хулиганствам и дракам. При этом туристы явно перенимают этот опыт у местных. Здесь случаются и драки на парковке гостиницы за место ближе ко входу, драки в кафе и ресторанах и даже драки за место в очереди в общественный туалет", – добавили в компании. В исследовании уточняется, что в Москве и Сочи самые частые нарушения – это кражи. "Причем туристы зачастую становятся и жертвами, и нарушителями. Чаще речь идет о карманниках или мелких мошенниках. Воровство телефонов и сумок в ресторанах, кражи в отелях и домах отдыха", – указали в компании. Аналитики также выяснили, что в Нижнем Новгороде преобладает незаконное проникновение. "Страдают от таких гастролеров жители частных домов и небольших магазинов. Интересно, что "охотятся" туристы в основном за пропитанием. Так, например, в одном из частных домов хозяйка на рассвете застала вора в своей хозпостройке. Мужчина пытался унести с собой варенье. При выяснении обстоятельств, оказалось, что он снял домик неподалеку на период своего отпуска и решил порадовать семью домашними сладостями", – добавили в компании. Согласно полученным данным, наибольшее количество тревожных сигналов приходится на Москву и Санкт-Петербург – порядка 60 тысячи тревог. Второе место делят Нижний Новгород и Казань, по 11,5 тысяч вызовов. Замыкает тройку лидеров Краснодар – 9,2 тысячи случаев. Прирост по отношению к прошлому году по всем направлениям достиг 12 процентов, а вот в культурной столице напротив, количество правонарушений снизилось на 6 процентов.
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новости - туризм, санкт-петербург, коммерческая недвижимость, отдых в россии, нижний новгород
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Коммерческая недвижимость, отдых в России, Нижний Новгород
Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами

Эксперт: среди частых туристических нарушений в России – драки в кафе и воровство в отелях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина в ресторане на территории санатория "Красная Талка" в Геледжике
Женщина в ресторане на территории санатория Красная Талка в Геледжике - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эксперты составили рейтинг наиболее частых туристических нарушений, чаще всего в этом году путешественники не платили по счету в Санкт-Петербурге, дрались за место в очередях в общественный туалет в Краснодаре, а также воровали в отелях Москвы и Сочи, сообщается в исследовании "Delta Системы безопасности", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там проанализировали порядка 250 тысяч правонарушений в крупнейших туристических направлениях России с начала 2023 года.
Санкт-Петербурге уже который год подряд нетрезвые посетители кафе и ресторанов отказываются платить по счету. Так, компания туристов, познакомившись между собой уже во время ужина в одном из заведений города, в итоге не смогли определиться, кто сколько должен по счету, поэтому решили не платить вовсе. Рассчитать затраты компаний помог боец ГБР", – сообщили аналитики.
"Краснодар остается лидером по хулиганствам и дракам. При этом туристы явно перенимают этот опыт у местных. Здесь случаются и драки на парковке гостиницы за место ближе ко входу, драки в кафе и ресторанах и даже драки за место в очереди в общественный туалет", – добавили в компании.
В исследовании уточняется, что в Москве и Сочи самые частые нарушения – это кражи. "Причем туристы зачастую становятся и жертвами, и нарушителями. Чаще речь идет о карманниках или мелких мошенниках. Воровство телефонов и сумок в ресторанах, кражи в отелях и домах отдыха", – указали в компании.
Аналитики также выяснили, что в Нижнем Новгороде преобладает незаконное проникновение. "Страдают от таких гастролеров жители частных домов и небольших магазинов. Интересно, что "охотятся" туристы в основном за пропитанием. Так, например, в одном из частных домов хозяйка на рассвете застала вора в своей хозпостройке. Мужчина пытался унести с собой варенье. При выяснении обстоятельств, оказалось, что он снял домик неподалеку на период своего отпуска и решил порадовать семью домашними сладостями", – добавили в компании.
Согласно полученным данным, наибольшее количество тревожных сигналов приходится на Москву и Санкт-Петербург – порядка 60 тысячи тревог. Второе место делят Нижний Новгород и Казань, по 11,5 тысяч вызовов. Замыкает тройку лидеров Краснодар – 9,2 тысячи случаев. Прирост по отношению к прошлому году по всем направлениям достиг 12 процентов, а вот в культурной столице напротив, количество правонарушений снизилось на 6 процентов.
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