Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами
Эксперт: среди частых туристических нарушений в России – драки в кафе и воровство в отелях
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина в ресторане на территории санатория "Красная Талка" в Геледжике
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эксперты составили рейтинг наиболее частых туристических нарушений, чаще всего в этом году путешественники не платили по счету в Санкт-Петербурге, дрались за место в очередях в общественный туалет в Краснодаре, а также воровали в отелях Москвы и Сочи, сообщается в исследовании "Delta Системы безопасности", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там проанализировали порядка 250 тысяч правонарушений в крупнейших туристических направлениях России с начала 2023 года.
"В Санкт-Петербурге уже который год подряд нетрезвые посетители кафе и ресторанов отказываются платить по счету. Так, компания туристов, познакомившись между собой уже во время ужина в одном из заведений города, в итоге не смогли определиться, кто сколько должен по счету, поэтому решили не платить вовсе. Рассчитать затраты компаний помог боец ГБР", – сообщили аналитики.
"Краснодар остается лидером по хулиганствам и дракам. При этом туристы явно перенимают этот опыт у местных. Здесь случаются и драки на парковке гостиницы за место ближе ко входу, драки в кафе и ресторанах и даже драки за место в очереди в общественный туалет", – добавили в компании.
Аналитики также выяснили, что в Нижнем Новгороде преобладает незаконное проникновение. "Страдают от таких гастролеров жители частных домов и небольших магазинов. Интересно, что "охотятся" туристы в основном за пропитанием. Так, например, в одном из частных домов хозяйка на рассвете застала вора в своей хозпостройке. Мужчина пытался унести с собой варенье. При выяснении обстоятельств, оказалось, что он снял домик неподалеку на период своего отпуска и решил порадовать семью домашними сладостями", – добавили в компании.
Согласно полученным данным, наибольшее количество тревожных сигналов приходится на Москву и Санкт-Петербург – порядка 60 тысячи тревог. Второе место делят Нижний Новгород и Казань, по 11,5 тысяч вызовов. Замыкает тройку лидеров Краснодар – 9,2 тысячи случаев. Прирост по отношению к прошлому году по всем направлениям достиг 12 процентов, а вот в культурной столице напротив, количество правонарушений снизилось на 6 процентов.