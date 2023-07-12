https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883834735.html

Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции

Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции - РИА Новости, 12.07.2023

Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции

Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:10

2023-07-12T19:10

2023-07-12T19:10

в мире

швеция

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

йенс столтенберг

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СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет. Однако в парламенте накопилось много международных соглашений, много законов, однако мы учитываем важность этого шага. Наша цель - по возможности завершить в ближайшее время эту задачу", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.

https://ria.ru/20230711/zayavka-1883613949.html

швеция

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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, йенс столтенберг