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Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции
Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции - РИА Новости, 12.07.2023
Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции
Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:10
2023-07-12T19:10
2023-07-12T19:10
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СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет. Однако в парламенте накопилось много международных соглашений, много законов, однако мы учитываем важность этого шага. Наша цель - по возможности завершить в ближайшее время эту задачу", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, йенс столтенберг
В мире, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Йенс Столтенберг
Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции
Эрдоган заявил о нацеленности Турции на скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО