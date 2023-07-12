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Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, которого толкнул друг блогера - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
00:36 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ponasenkov-1883511089.html
Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, которого толкнул друг блогера
Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, которого толкнул друг блогера - РИА Новости, 12.07.2023
Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, которого толкнул друг блогера
Историк и блогер Евгений Понасенков* ответил в своем Telegram-канале на обвинения его приятеля Рамиса Зарипова в смерти юриста Олега Диброва. По его мнению,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:36
2023-07-12T00:36
шоубиз
евгений понасенков
происшествия
знаменитости
иноагенты
москва
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Историк и блогер Евгений Понасенков* ответил в своем Telegram-канале на обвинения его приятеля Рамиса Зарипова в смерти юриста Олега Диброва. По его мнению, погибший сам виноват в случившемся. "Виноват всегда агрессор! Вы все видели и можете еще раз посмотреть запись камер наблюдения: он преследует – мы пытаемся от него уйти, он замахивается, орет, что "сейчас убьет", мой юрист просто выставил вперед руки. Но Дибров намеренно имитирует падение. Я свидетель – видел его действия и мимику. А что потом с ним делали больше месяца – меня мало интересует. Но мои специалисты все это изучат", – написал Понасенков*. По словам историка, Зарипов не превышал самооборону. Он предположил, что смерть Диброва наступила не по причине падения. "Со стороны моего юриста был лишь рефлекторный жест самообороны, но падение Диброва не было даже последствием этой самообороны, а просто мошенничеством. И для меня очевидно, что помер этот тип от банальной внутрибольничной пневмонии. Он уже приходил в себя. И на трубке люди годами лежат – и все нормально!" – добавил блогер. В июне Евгений Понасенков* рассказал, что к нему и Рамису Зарипову во время прогулки на Арбате пристал мужчина в нетрезвом состоянии. Он уточнил, что его приятель оттолкнул преследователя, и тот упал. После этого мужчину забрали в больницу, где была установлена его личность. Пострадавшим оказался гендиректор юридической фирмы Олег Дибров. Он провел в коме больше месяца и умер 10 июля. По данным СМИ, Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Рамиса Зарипова возбудили уголовное дело.*Признан Минюстом иноагентом
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евгений понасенков, происшествия, знаменитости, иноагенты, москва, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Евгений Понасенков, Происшествия, Знаменитости, иноагенты, Москва, Новости шоу-бизнеса
Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, которого толкнул друг блогера

Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, который подрался с приятелем историка

© Фото : @evgenii_ponasenkov/InstagramЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : @evgenii_ponasenkov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Историк и блогер Евгений Понасенков* ответил в своем Telegram-канале на обвинения его приятеля Рамиса Зарипова в смерти юриста Олега Диброва. По его мнению, погибший сам виноват в случившемся.
«
"Виноват всегда агрессор! Вы все видели и можете еще раз посмотреть запись камер наблюдения: он преследует – мы пытаемся от него уйти, он замахивается, орет, что "сейчас убьет", мой юрист просто выставил вперед руки. Но Дибров намеренно имитирует падение. Я свидетель – видел его действия и мимику. А что потом с ним делали больше месяца – меня мало интересует. Но мои специалисты все это изучат", – написал Понасенков*.
По словам историка, Зарипов не превышал самооборону. Он предположил, что смерть Диброва наступила не по причине падения.
«
"Со стороны моего юриста был лишь рефлекторный жест самообороны, но падение Диброва не было даже последствием этой самообороны, а просто мошенничеством. И для меня очевидно, что помер этот тип от банальной внутрибольничной пневмонии. Он уже приходил в себя. И на трубке люди годами лежат – и все нормально!" – добавил блогер.
В июне Евгений Понасенков* рассказал, что к нему и Рамису Зарипову во время прогулки на Арбате пристал мужчина в нетрезвом состоянии. Он уточнил, что его приятель оттолкнул преследователя, и тот упал.
После этого мужчину забрали в больницу, где была установлена его личность. Пострадавшим оказался гендиректор юридической фирмы Олег Дибров. Он провел в коме больше месяца и умер 10 июля.
По данным СМИ, Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Рамиса Зарипова возбудили уголовное дело.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизЕвгений ПонасенковПроисшествияЗнаменитостииноагентыМоскваНовости шоу-бизнеса
 
 
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