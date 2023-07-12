Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, которого толкнул друг блогера
Понасенков* отреагировал на смерть прохожего, который подрался с приятелем историка
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Историк и блогер Евгений Понасенков* ответил в своем Telegram-канале на обвинения его приятеля Рамиса Зарипова в смерти юриста Олега Диброва. По его мнению, погибший сам виноват в случившемся.
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"Виноват всегда агрессор! Вы все видели и можете еще раз посмотреть запись камер наблюдения: он преследует – мы пытаемся от него уйти, он замахивается, орет, что "сейчас убьет", мой юрист просто выставил вперед руки. Но Дибров намеренно имитирует падение. Я свидетель – видел его действия и мимику. А что потом с ним делали больше месяца – меня мало интересует. Но мои специалисты все это изучат", – написал Понасенков*.
По словам историка, Зарипов не превышал самооборону. Он предположил, что смерть Диброва наступила не по причине падения.
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"Со стороны моего юриста был лишь рефлекторный жест самообороны, но падение Диброва не было даже последствием этой самообороны, а просто мошенничеством. И для меня очевидно, что помер этот тип от банальной внутрибольничной пневмонии. Он уже приходил в себя. И на трубке люди годами лежат – и все нормально!" – добавил блогер.
В июне Евгений Понасенков* рассказал, что к нему и Рамису Зарипову во время прогулки на Арбате пристал мужчина в нетрезвом состоянии. Он уточнил, что его приятель оттолкнул преследователя, и тот упал.
После этого мужчину забрали в больницу, где была установлена его личность. Пострадавшим оказался гендиректор юридической фирмы Олег Дибров. Он провел в коме больше месяца и умер 10 июля.
По данным СМИ, Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Рамиса Зарипова возбудили уголовное дело.
*Признан Минюстом иноагентом