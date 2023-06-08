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Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
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Шоубиз
 
00:59 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ponasenkov-1876693334.html
Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы
Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы
Историк и блогер Евгений Понасенков* в интервью "Пятому каналу" ответил на слухи о драке с нетрезвым мужчиной на Арбате во время прогулки. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:59
2023-06-08T00:59
шоубиз
москва
происшествия
евгений понасенков
знаменитости
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Историк и блогер Евгений Понасенков* в интервью "Пятому каналу" ответил на слухи о драке с нетрезвым мужчиной на Арбате во время прогулки. "Просто вчера вечером гулял, фотографировался с поклонниками, и алкоголик пристал ко мне. Он приставал ко всем подряд, не давал проходу, оскорблял, угрожал и так далее. Он был в невменяемом состоянии. Мой приятель его оттолкнул. Никакой драки не было вообще! Тот пьяный попятился и, возможно, потом упал", – рассказал Понасенков*.По словам блогера, он сам вызвал полицию после инцидента. Он добавил, что считает в сложившейся ситуации пострадавшим себя. "Какие ко мне претензии? На меня напали! Это у меня претензии. Я бы хотел наказать его за оскорбления, хотя он и не знал меня. Я попробую это сделать", – заключил историк. Ранее СМИ сообщили, что Понасенков* якобы подрался с мужчиной в центре Москвы, а полиция отпустила его под обязательство о явке.*Признан Минюстом иноагентом
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москва, происшествия, евгений понасенков, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Москва, Происшествия, Евгений Понасенков, Знаменитости, иноагенты
Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы

Историк Понасенков* заявил, что не имеет отношения к драке с нетрезвым мужчиной на Арбате

© Фото : @evgenii_ponasenkov/InstagramЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : @evgenii_ponasenkov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Историк и блогер Евгений Понасенков* в интервью "Пятому каналу" ответил на слухи о драке с нетрезвым мужчиной на Арбате во время прогулки.
«
"Просто вчера вечером гулял, фотографировался с поклонниками, и алкоголик пристал ко мне. Он приставал ко всем подряд, не давал проходу, оскорблял, угрожал и так далее. Он был в невменяемом состоянии. Мой приятель его оттолкнул. Никакой драки не было вообще! Тот пьяный попятился и, возможно, потом упал", – рассказал Понасенков*.
По словам блогера, он сам вызвал полицию после инцидента. Он добавил, что считает в сложившейся ситуации пострадавшим себя.
«
"Какие ко мне претензии? На меня напали! Это у меня претензии. Я бы хотел наказать его за оскорбления, хотя он и не знал меня. Я попробую это сделать", – заключил историк.
Ранее СМИ сообщили, что Понасенков* якобы подрался с мужчиной в центре Москвы, а полиция отпустила его под обязательство о явке.
*Признан Минюстом иноагентом
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