https://ria.ru/20230608/ponasenkov-1876693334.html

Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы

Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2023

Понасенков* ответил на слухи об участии в пьяной драке в центре Москвы

Историк и блогер Евгений Понасенков* в интервью "Пятому каналу" ответил на слухи о драке с нетрезвым мужчиной на Арбате во время прогулки. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:59

2023-06-08T00:59

2023-06-08T00:59

шоубиз

москва

происшествия

евгений понасенков

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иноагенты

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Историк и блогер Евгений Понасенков* в интервью "Пятому каналу" ответил на слухи о драке с нетрезвым мужчиной на Арбате во время прогулки. "Просто вчера вечером гулял, фотографировался с поклонниками, и алкоголик пристал ко мне. Он приставал ко всем подряд, не давал проходу, оскорблял, угрожал и так далее. Он был в невменяемом состоянии. Мой приятель его оттолкнул. Никакой драки не было вообще! Тот пьяный попятился и, возможно, потом упал", – рассказал Понасенков*.По словам блогера, он сам вызвал полицию после инцидента. Он добавил, что считает в сложившейся ситуации пострадавшим себя. "Какие ко мне претензии? На меня напали! Это у меня претензии. Я бы хотел наказать его за оскорбления, хотя он и не знал меня. Я попробую это сделать", – заключил историк. Ранее СМИ сообщили, что Понасенков* якобы подрался с мужчиной в центре Москвы, а полиция отпустила его под обязательство о явке.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230410/borodina-1864228616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, происшествия, евгений понасенков, знаменитости, иноагенты