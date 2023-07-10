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СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова* - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*
Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:42
2023-07-10T11:42
2023-07-10T16:37
происшествия
москва
евгений понасенков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут "Известия". "Дибров скончался в больнице", — сказал источник издания. В статье отмечается, что Дибров больше месяца провел в коме.Инцидент произошел в начале июня в центре Москвы, на Арбате. Как утверждал Понасенков, во время прогулки к нему пристал нетрезвый мужчина, который начал оскорблять его и угрожать. В ответ на это друг блогера оттолкнул мужчину, и тот упал.По информации "Известий", Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Зарипова возбудили уголовное дело. * Признан Минюстом иноагентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, москва, евгений понасенков
Происшествия, Москва, Евгений Понасенков
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*
Известия: умер юрист Олег Дибров, пострадавший в конфликте с другом Понасенкова в Москве
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут "Известия"
.
"Дибров скончался в больнице", — сказал источник издания.
В статье отмечается, что Дибров больше месяца провел в коме.
Инцидент произошел в начале июня в центре Москвы, на Арбате. Как утверждал Понасенков, во время прогулки к нему пристал нетрезвый мужчина, который начал оскорблять его и угрожать. В ответ на это друг блогера оттолкнул мужчину, и тот упал.
По информации "Известий", Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Зарипова возбудили уголовное дело.
* Признан Минюстом иноагентом.