Рейтинг@Mail.ru
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова* - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 10.07.2023 (обновлено: 16:37 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/rossiya-1883216543.html
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова* - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*
Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:42
2023-07-10T16:37
происшествия
москва
евгений понасенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:70:3077:1801_1920x0_80_0_0_eaba27931567fbed725f90636a61ba46.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут "Известия". "Дибров скончался в больнице", — сказал источник издания. В статье отмечается, что Дибров больше месяца провел в коме.Инцидент произошел в начале июня в центре Москвы, на Арбате. Как утверждал Понасенков, во время прогулки к нему пристал нетрезвый мужчина, который начал оскорблять его и угрожать. В ответ на это друг блогера оттолкнул мужчину, и тот упал.По информации "Известий", Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Зарипова возбудили уголовное дело. * Признан Минюстом иноагентом.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_34361d2ca9bcc9cef8a6afbb4093a183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, евгений понасенков
Происшествия, Москва, Евгений Понасенков
СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*

Известия: умер юрист Олег Дибров, пострадавший в конфликте с другом Понасенкова в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут "Известия".
"Дибров скончался в больнице", сказал источник издания.
В статье отмечается, что Дибров больше месяца провел в коме.
Инцидент произошел в начале июня в центре Москвы, на Арбате. Как утверждал Понасенков, во время прогулки к нему пристал нетрезвый мужчина, который начал оскорблять его и угрожать. В ответ на это друг блогера оттолкнул мужчину, и тот упал.
По информации "Известий", Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Зарипова возбудили уголовное дело.
* Признан Минюстом иноагентом.
 
ПроисшествияМоскваЕвгений Понасенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала