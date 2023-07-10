https://ria.ru/20230710/rossiya-1883216543.html

СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*

СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова* - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: умер мужчина, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова*

Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:42

2023-07-10T11:42

2023-07-10T16:37

происшествия

москва

евгений понасенков

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамисом Зариповым, пишут "Известия". "Дибров скончался в больнице", — сказал источник издания. В статье отмечается, что Дибров больше месяца провел в коме.Инцидент произошел в начале июня в центре Москвы, на Арбате. Как утверждал Понасенков, во время прогулки к нему пристал нетрезвый мужчина, который начал оскорблять его и угрожать. В ответ на это друг блогера оттолкнул мужчину, и тот упал.По информации "Известий", Дибров получил открытую черепно-мозговую и другие травмы головы. Против Зарипова возбудили уголовное дело. * Признан Минюстом иноагентом.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, евгений понасенков