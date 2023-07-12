https://ria.ru/20230712/nato-1883799998.html

Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина

Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина - РИА Новости, 12.07.2023

Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина

Создание совета НАТО-Украина станет новым важным этапом для приближения Украины к членству в Североатлантическом альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:11

2023-07-12T17:11

2023-07-12T17:12

украина

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Создание совета НАТО-Украина станет новым важным этапом для приближения Украины к членству в Североатлантическом альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Я только что провел инаугурационное заседание совета НАТО-Украина. Отныне НАТО и Украина будут встречаться в Совете для обсуждений и принятия решений как равные. Это значительный шаг по приближению Украины к НАТО", - сказал он на пресс-конференции в ходе проходящего саммита НАТО.Трансляция велась на официальном сайте альянса.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, нато, йенс столтенберг, в мире