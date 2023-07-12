Рейтинг@Mail.ru
Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/makron-1883824519.html
Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО
Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО
Владимир Зеленский на фоне конфликта на Украине имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил в среду... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:34
2023-07-12T18:34
в мире
украина
владимир зеленский
бен уоллес
нато
twitter
эммануэль макрон
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне конфликта на Украине имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Украина занимает полностью правильную позицию, требуя от НАТО точных временных рамок для присоединения к альянсу. "Прежде всего, я думаю, что украинский президент имеет право требовать от нас, потому что он ведет боевые действия на поле боя", - сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter. По словам Макрона, оказывать Киеву поддержку в краткосрочной и долгосрочной перспективе является "ответственностью" западных стран "во имя международного права". Президент заявил, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на 14 миллиардов евро, отметив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад. Говоря о передаче Парижем ракет дальнего действия SCALP, французский лидер подчеркнул, что такое вооружение позволит киевскому режиму наносить удары по "ключевой инфраструктуре противника на украинской территории". Макрон также призвал уважать стремление Украины присоединиться к НАТО и заявил, что в рамках саммита были приняты меры, позволяющие "открыть самый прямой путь". Ранее Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Вильнюс во вторник вечером, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230711/rakety-1883545070.html
https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html
https://ria.ru/20230711/makron-1883523672.html
украина
вильнюс
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, бен уоллес, нато, twitter, эммануэль макрон, вильнюс, франция
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, НАТО, Twitter, Эммануэль Макрон, Вильнюс, Франция
Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО

Макрон заявил, что Зеленский имеет право требовать скорого присоединения Украины к НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне конфликта на Украине имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Украина занимает полностью правильную позицию, требуя от НАТО точных временных рамок для присоединения к альянсу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Во Франции назвали Макрона сумасшедшим из-за передачи Киеву ракет SCALP
11 июля, 15:53
"Прежде всего, я думаю, что украинский президент имеет право требовать от нас, потому что он ведет боевые действия на поле боя", - сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
По словам Макрона, оказывать Киеву поддержку в краткосрочной и долгосрочной перспективе является "ответственностью" западных стран "во имя международного права". Президент заявил, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на 14 миллиардов евро, отметив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад. Говоря о передаче Парижем ракет дальнего действия SCALP, французский лидер подчеркнул, что такое вооружение позволит киевскому режиму наносить удары по "ключевой инфраструктуре противника на украинской территории".
Макрон также призвал уважать стремление Украины присоединиться к НАТО и заявил, что в рамках саммита были приняты меры, позволяющие "открыть самый прямой путь".
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Безумие". Во Франции обрушились на Макрона из-за нового решения по Украине
Вчера, 02:47
Ранее Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Вильнюс во вторник вечером, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Позор". Необычная деталь на встрече Макрона и Эрдогана вызвала шок в Сети
11 июля, 14:35
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийБен УоллесНАТОTwitterЭммануэль МакронВильнюсФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала