https://ria.ru/20230712/makron-1883824519.html

Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО

Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО

Владимир Зеленский на фоне конфликта на Украине имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил в среду... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:34

2023-07-12T18:34

2023-07-12T18:34

в мире

украина

владимир зеленский

бен уоллес

нато

twitter

эммануэль макрон

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg

ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне конфликта на Украине имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Украина занимает полностью правильную позицию, требуя от НАТО точных временных рамок для присоединения к альянсу. "Прежде всего, я думаю, что украинский президент имеет право требовать от нас, потому что он ведет боевые действия на поле боя", - сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter. По словам Макрона, оказывать Киеву поддержку в краткосрочной и долгосрочной перспективе является "ответственностью" западных стран "во имя международного права". Президент заявил, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на 14 миллиардов евро, отметив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад. Говоря о передаче Парижем ракет дальнего действия SCALP, французский лидер подчеркнул, что такое вооружение позволит киевскому режиму наносить удары по "ключевой инфраструктуре противника на украинской территории". Макрон также призвал уважать стремление Украины присоединиться к НАТО и заявил, что в рамках саммита были приняты меры, позволяющие "открыть самый прямой путь". Ранее Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Вильнюс во вторник вечером, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883545070.html

https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html

https://ria.ru/20230711/makron-1883523672.html

украина

вильнюс

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, бен уоллес, нато, twitter, эммануэль макрон, вильнюс, франция