Фестиваль "RT.Док: Время героев" будет включать фильмы принимающих регионов
Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" включит фильмы принимающих регионов
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГенеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева выступает на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева выступает на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", который пройдёт в семи городах России, будет включать фильмы принимающих регионов, рассказала РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Краснодаре 12-14 июля. Зрители смогут увидеть 15 документальных картин о военных, добровольцах, военкорах и жителях прифронтовых территорий.
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"Скорее всего мы будем привозить в каждый город по 15 фильмов, но они будут разные, то есть в каждом регионе мы будем добавлять что-то свое, потому что очень много местных документалистов, которые делают довольно достойный продукт, наравне с федеральными каналами. Например, на Кубани есть такие прекрасные фильмы, как "Крылья" или "Когда мы были на войне". В других городах наверняка ещё только монтируются фильмы, которые нам предстоит увидеть", - рассказала Яковлева.
Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Фестиваль стартовал с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой.
Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.