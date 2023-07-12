https://ria.ru/20230712/festival-1883863418.html

Фестиваль "RT.Док: Время героев" будет включать фильмы принимающих регионов

Фестиваль "RT.Док: Время героев" будет включать фильмы принимающих регионов - РИА Новости, 12.07.2023

Фестиваль "RT.Док: Время героев" будет включать фильмы принимающих регионов

Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", который пройдёт в семи городах России, будет включать фильмы принимающих регионов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:20

2023-07-12T23:20

2023-07-12T23:20

краснодар

россия

казань

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", который пройдёт в семи городах России, будет включать фильмы принимающих регионов, рассказала РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Краснодаре 12-14 июля. Зрители смогут увидеть 15 документальных картин о военных, добровольцах, военкорах и жителях прифронтовых территорий. "Скорее всего мы будем привозить в каждый город по 15 фильмов, но они будут разные, то есть в каждом регионе мы будем добавлять что-то свое, потому что очень много местных документалистов, которые делают довольно достойный продукт, наравне с федеральными каналами. Например, на Кубани есть такие прекрасные фильмы, как "Крылья" или "Когда мы были на войне". В других городах наверняка ещё только монтируются фильмы, которые нам предстоит увидеть", - рассказала Яковлева. Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Фестиваль стартовал с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230712/kinofestival-1883552882.html

https://ria.ru/20230707/voices-1882759633.html

краснодар

россия

казань

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краснодар, россия, казань