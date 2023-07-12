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Байдена заранее предупредили о позиции Эрдогана о членстве в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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09:05 12.07.2023 (обновлено: 09:11 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/erdogan-1883664830.html
Байдена заранее предупредили о позиции Эрдогана о членстве в ЕС, пишут СМИ
Байдена заранее предупредили о позиции Эрдогана о членстве в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Байдена заранее предупредили о позиции Эрдогана о членстве в ЕС, пишут СМИ
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен были заранее проинформированы о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается включить в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:05
2023-07-12T09:11
в мире
турция
сша
швеция
энтони блинкен
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
нато
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен были заранее проинформированы о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается включить в повестку вопрос о членстве в ЕС, после чего была разработана новая "дорожная карта", пишет в среду газета Hürriyet со ссылкой на источники. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. "Перед началом саммита (НАТО) министр иностранных дел Хакан Фидан впервые сообщил госсекретарю США Блинкену, что Турция включит в повестку дня вопрос о ЕС. Блинкен, который поддерживал процесс вступления Турции в ЕС во время администрации Клинтона, подтвердил эту поддержку Хакану Фидану по телефону. После телефонного разговора Блинкена и Хакана Фидана президент Эрдоган обратился с тем же посланием к президенту США Байдену. После короткого удивления Байден заявил, что поддержит политику Турции, и новая "дорожная карта" была введена в действие", - пишет издание. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883368274.html
https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html
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сша
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в мире, турция, сша, швеция, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато, джо байден
В мире, Турция, США, Швеция, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, НАТО, Джо Байден
Байдена заранее предупредили о позиции Эрдогана о членстве в ЕС, пишут СМИ

Hürriyet: Байдена и Блинкена заранее проинформировали о позиции Эрдогана по членству в ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен были заранее проинформированы о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается включить в повестку вопрос о членстве в ЕС, после чего была разработана новая "дорожная карта", пишет в среду газета Hürriyet со ссылкой на источники.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС
10 июля, 18:37
"Перед началом саммита (НАТО) министр иностранных дел Хакан Фидан впервые сообщил госсекретарю США Блинкену, что Турция включит в повестку дня вопрос о ЕС. Блинкен, который поддерживал процесс вступления Турции в ЕС во время администрации Клинтона, подтвердил эту поддержку Хакану Фидану по телефону. После телефонного разговора Блинкена и Хакана Фидана президент Эрдоган обратился с тем же посланием к президенту США Байдену. После короткого удивления Байден заявил, что поддержит политику Турции, и новая "дорожная карта" была введена в действие", - пишет издание.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
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ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО
10 июля, 15:06
 
В миреТурцияСШАШвецияЭнтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзНАТОДжо Байден
 
 
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