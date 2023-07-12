Байдена заранее предупредили о позиции Эрдогана о членстве в ЕС, пишут СМИ
Hürriyet: Байдена и Блинкена заранее проинформировали о позиции Эрдогана по членству в ЕС
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен были заранее проинформированы о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается включить в повестку вопрос о членстве в ЕС, после чего была разработана новая "дорожная карта", пишет в среду газета Hürriyet со ссылкой на источники.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
"Перед началом саммита (НАТО) министр иностранных дел Хакан Фидан впервые сообщил госсекретарю США Блинкену, что Турция включит в повестку дня вопрос о ЕС. Блинкен, который поддерживал процесс вступления Турции в ЕС во время администрации Клинтона, подтвердил эту поддержку Хакану Фидану по телефону. После телефонного разговора Блинкена и Хакана Фидана президент Эрдоган обратился с тем же посланием к президенту США Байдену. После короткого удивления Байден заявил, что поддержит политику Турции, и новая "дорожная карта" была введена в действие", - пишет издание.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.