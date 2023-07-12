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Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
14:42 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/baskov-1883724580.html
Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории
Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории - РИА Новости, 12.07.2023
Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью "Абзацу" высказался о недавнем выступлении певца Николая Баскова на свадьбе в Черногории. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:42
2023-07-12T14:42
шоубиз
черногория
николай басков
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украина
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музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью "Абзацу" высказался о недавнем выступлении певца Николая Баскова на свадьбе в Черногории. Ранее в Сети появилось видео, на котором народный артист России выступает на частной вечеринке. Некоторых пользователей возмутил визит певца в эту недружественную страну. Представитель артиста в ответ на гневную реакцию россиян отметил, что не все жители Черногории поддержали киевский режим."То, что руководство Черногории поддерживает фашистский режим на Украине, – это их проблема. В Черногории живет очень много людей, которые по-прежнему любят Россию и поддерживают нашу страну. Там живет много мигрантов, которые продолжают говорить на русском языке и остаются русскими в душе", – подчеркнул Дзюник. По его словам, пригласившие артиста люди понимали, что Басков – патриот своей страны. "Они прекрасно понимают, что Николай поддерживает прежде всего Россию, российское руководство, специальную военную операцию, и это их максимально радует", – добавил продюсер. Он также заявил, что Николай Басков отправляет заработанные деньги в помощь российским военнослужащим. "Николай привезет в Россию деньги, из которых миллион он отдаст нашим ребятам, которые подорвут очередной танк Leopard. Поэтому и российские ребята тоже получат часть из этих черногорских денег. Я поддерживаю Николая, потому что зарабатывать надо, а те деньги, которые он заработает там, пойдут на благое дело", – заключил Дзюник. После начала спецоперации Николай Басков поддержал ее. Он жертвовал средства для российских военнослужащих и выступал в госпиталях. В июне исполнитель заявил на ПМЭФ-2023, что примет участие в акции премирования бойцов за сбитые западные танки. Зимой этого года стало известно о том, что власти Черногории с начала спецоперации РФ на Украине передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро.
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черногория, николай басков, россия, украина, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Черногория, Николай Басков, Россия, Украина, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории

Продюсер оправдал выступление Николая Баскова на частной вечеринке в Черногории

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью "Абзацу" высказался о недавнем выступлении певца Николая Баскова на свадьбе в Черногории.
Ранее в Сети появилось видео, на котором народный артист России выступает на частной вечеринке. Некоторых пользователей возмутил визит певца в эту недружественную страну.
Представитель артиста в ответ на гневную реакцию россиян отметил, что не все жители Черногории поддержали киевский режим.
«
"То, что руководство Черногории поддерживает фашистский режим на Украине, – это их проблема. В Черногории живет очень много людей, которые по-прежнему любят Россию и поддерживают нашу страну. Там живет много мигрантов, которые продолжают говорить на русском языке и остаются русскими в душе", – подчеркнул Дзюник.
По его словам, пригласившие артиста люди понимали, что Басков – патриот своей страны.
«
"Они прекрасно понимают, что Николай поддерживает прежде всего Россию, российское руководство, специальную военную операцию, и это их максимально радует", – добавил продюсер.
Он также заявил, что Николай Басков отправляет заработанные деньги в помощь российским военнослужащим.
«
"Николай привезет в Россию деньги, из которых миллион он отдаст нашим ребятам, которые подорвут очередной танк Leopard. Поэтому и российские ребята тоже получат часть из этих черногорских денег. Я поддерживаю Николая, потому что зарабатывать надо, а те деньги, которые он заработает там, пойдут на благое дело", – заключил Дзюник.
После начала спецоперации Николай Басков поддержал ее. Он жертвовал средства для российских военнослужащих и выступал в госпиталях.
В июне исполнитель заявил на ПМЭФ-2023, что примет участие в акции премирования бойцов за сбитые западные танки.
Зимой этого года стало известно о том, что власти Черногории с начала спецоперации РФ на Украине передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро.
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО
22 декабря 2022, 12:53
 
ШоубизЧерногорияНиколай БасковРоссияУкраинаЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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