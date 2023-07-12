https://ria.ru/20230712/baskov-1883724580.html

Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории

Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории - РИА Новости, 12.07.2023

Продюсер прокомментировал концерт Баскова в недружественной Черногории

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью "Абзацу" высказался о недавнем выступлении певца Николая Баскова на свадьбе в Черногории. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:42

2023-07-12T14:42

2023-07-12T14:42

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью "Абзацу" высказался о недавнем выступлении певца Николая Баскова на свадьбе в Черногории. Ранее в Сети появилось видео, на котором народный артист России выступает на частной вечеринке. Некоторых пользователей возмутил визит певца в эту недружественную страну. Представитель артиста в ответ на гневную реакцию россиян отметил, что не все жители Черногории поддержали киевский режим."То, что руководство Черногории поддерживает фашистский режим на Украине, – это их проблема. В Черногории живет очень много людей, которые по-прежнему любят Россию и поддерживают нашу страну. Там живет много мигрантов, которые продолжают говорить на русском языке и остаются русскими в душе", – подчеркнул Дзюник. По его словам, пригласившие артиста люди понимали, что Басков – патриот своей страны. "Они прекрасно понимают, что Николай поддерживает прежде всего Россию, российское руководство, специальную военную операцию, и это их максимально радует", – добавил продюсер. Он также заявил, что Николай Басков отправляет заработанные деньги в помощь российским военнослужащим. "Николай привезет в Россию деньги, из которых миллион он отдаст нашим ребятам, которые подорвут очередной танк Leopard. Поэтому и российские ребята тоже получат часть из этих черногорских денег. Я поддерживаю Николая, потому что зарабатывать надо, а те деньги, которые он заработает там, пойдут на благое дело", – заключил Дзюник. После начала спецоперации Николай Басков поддержал ее. Он жертвовал средства для российских военнослужащих и выступал в госпиталях. В июне исполнитель заявил на ПМЭФ-2023, что примет участие в акции премирования бойцов за сбитые западные танки. Зимой этого года стало известно о том, что власти Черногории с начала спецоперации РФ на Украине передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро.

https://ria.ru/20221222/baskov-1840503836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

черногория, николай басков, россия, украина, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса