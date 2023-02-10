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В Черногории оценили помощь Киеву с начала СВО в десять миллионов евро - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/chernogoriya-1851240613.html
В Черногории оценили помощь Киеву с начала СВО в десять миллионов евро
В Черногории оценили помощь Киеву с начала СВО в десять миллионов евро - РИА Новости, 10.02.2023
В Черногории оценили помощь Киеву с начала СВО в десять миллионов евро
Власти Черногории с начала спецоперации РФ на Украине передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро, сообщили... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:23
2023-02-10T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
черногория
сергей лавров
нато
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БЕЛГРАД, 10 фев - РИА Новости. Власти Черногории с начала спецоперации РФ на Украине передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро, сообщили журналистам в минобороны республики. "С 24 февраля прошлого года правительство и МО обеспечивали семь раз дотацию различной гуманитарной и военной помощи, как и оружия и боеприпасов. Оценочная стоимость дотаций - 10,06 миллионов евро", - заявили изданию Vijesti в оборонном ведомстве. Министерство обороны Черногории 16 мая сообщало об отправке на Украину помощи согласно запросу Киева на 400 тысяч евро. Ранее на переговорах представителей минобороны с украинским посольством в Подгорице речь шла об индивидуальных средствах защиты военнослужащих. Девятого июня сообщалось, что правительство Черногории одобрило дополнительный пакет помощи, содержание и размеры до сих пор не уточнялись. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, россия, черногория, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Черногория, Сергей Лавров, НАТО
17:23 10.02.2023
 
В Черногории оценили помощь Киеву с начала СВО в десять миллионов евро

Черногория с начала СВО передала Киеву оружия и гумпомощи на десять миллионов евро

© AP Photo / Petr David JosekУкраинские военнослужащие разгружают коробки с продовольственными пайками
Украинские военнослужащие разгружают коробки с продовольственными пайками - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Украинские военнослужащие разгружают коробки с продовольственными пайками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 фев - РИА Новости. Власти Черногории с начала спецоперации РФ на Украине передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро, сообщили журналистам в минобороны республики.
"С 24 февраля прошлого года правительство и МО обеспечивали семь раз дотацию различной гуманитарной и военной помощи, как и оружия и боеприпасов. Оценочная стоимость дотаций - 10,06 миллионов евро", - заявили изданию Vijesti в оборонном ведомстве.
Министерство обороны Черногории 16 мая сообщало об отправке на Украину помощи согласно запросу Киева на 400 тысяч евро. Ранее на переговорах представителей минобороны с украинским посольством в Подгорице речь шла об индивидуальных средствах защиты военнослужащих. Девятого июня сообщалось, что правительство Черногории одобрило дополнительный пакет помощи, содержание и размеры до сих пор не уточнялись.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧерногорияСергей ЛавровНАТО
 
 
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