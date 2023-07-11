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Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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19:37 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zayavka-1883613949.html
Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО
Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО
Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также глава входящей в альянс с правящей силой... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:37
2023-07-11T19:37
в мире
швеция
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
йенс столтенберг
нато
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СТАМБУЛ, 11 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также глава входящей в альянс с правящей силой Партии националистического движения Девлет Бахчели выразили в интервью во вторник неприятие решения Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. "Турция – член НАТО, решения должны приниматься единогласно. Они говорили, что не приемлют Швецию как члена НАТО из-за того предлога, что эта страна защищает членов террористических группировок и держит их в стране. Они использовали выражения в духе "Им никогда не стать членами НАТО". Швеция не отступила, они сожгли нашу священную книгу – власти не проявили достаточной реакции. Что потом произошло? (Президент США Джо – ред.) Байден позвонил Эрдогану, тот развернулся на 180 градусов", - цитирует заявление Кылычдароглу в парламенте телеканал NTV. При этом сам Кылычдароглу в предвыборной агитации обещал обеспечить "безвиз" с ЕС за три месяца и принять Швецию и Финляндию в НАТО. В свою очередь лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что претензии Турции в адрес Стокгольма "обоснованы и законны". "Известно, что Швеция упорно отказывается дистанцироваться от терроризма, более того, шведское правительство разрешает бесчестные вандальные акции в отношении Корана, а после этого публикует язвительные заявления якобы с осуждением. Суть и цель политики открытых дверей НАТО не может быть важнее, чем наша национальная безопасность и суверенные права", - цитирует телеканал заявление политика. Он задался вопросом на заседании парламента, как Турция будет относиться к вхождению в общую с ней архитектуру безопасности страны, принявшей террористов, угрожающих безопасности Анкары. "Как мы закроем глаза на эту беспомощность? Как мы это переварим? Только потому, что США захотели, помахали пальцем из-за поставок F-16, мы пропустим это унижение? Швеция является пещерой РПК в Европе, а Стокгольм - это аналог гор Кандиль (где укрываются лидеры РПК в Ираке – ред.)", - отметил Бахчели. По его словам, от шведского правительства требуются поворот на 180 градусов от своей прежней политики и реформы. "В любом случае решение за президентом. Шведские военные уже фактически принимают участие в операциях НАТО", - указал политик. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
швеция
анкара (провинция)
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в мире, швеция, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО

Соратник Эрдогана и глава оппозиции Турции раскритиковали решение о заявке Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также глава входящей в альянс с правящей силой Партии националистического движения Девлет Бахчели выразили в интервью во вторник неприятие решения Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Вчера, 17:14
"Турция – член НАТО, решения должны приниматься единогласно. Они говорили, что не приемлют Швецию как члена НАТО из-за того предлога, что эта страна защищает членов террористических группировок и держит их в стране. Они использовали выражения в духе "Им никогда не стать членами НАТО". Швеция не отступила, они сожгли нашу священную книгу – власти не проявили достаточной реакции. Что потом произошло? (Президент США Джо – ред.) Байден позвонил Эрдогану, тот развернулся на 180 градусов", - цитирует заявление Кылычдароглу в парламенте телеканал NTV.
При этом сам Кылычдароглу в предвыборной агитации обещал обеспечить "безвиз" с ЕС за три месяца и принять Швецию и Финляндию в НАТО.
В свою очередь лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что претензии Турции в адрес Стокгольма "обоснованы и законны". "Известно, что Швеция упорно отказывается дистанцироваться от терроризма, более того, шведское правительство разрешает бесчестные вандальные акции в отношении Корана, а после этого публикует язвительные заявления якобы с осуждением. Суть и цель политики открытых дверей НАТО не может быть важнее, чем наша национальная безопасность и суверенные права", - цитирует телеканал заявление политика.
Он задался вопросом на заседании парламента, как Турция будет относиться к вхождению в общую с ней архитектуру безопасности страны, принявшей террористов, угрожающих безопасности Анкары. "Как мы закроем глаза на эту беспомощность? Как мы это переварим? Только потому, что США захотели, помахали пальцем из-за поставок F-16, мы пропустим это унижение? Швеция является пещерой РПК в Европе, а Стокгольм - это аналог гор Кандиль (где укрываются лидеры РПК в Ираке – ред.)", - отметил Бахчели.
По его словам, от шведского правительства требуются поворот на 180 градусов от своей прежней политики и реформы. "В любом случае решение за президентом. Шведские военные уже фактически принимают участие в операциях НАТО", - указал политик.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
В миреШвецияАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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