Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО
Соратник Эрдогана и глава оппозиции Турции раскритиковали решение о заявке Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также глава входящей в альянс с правящей силой Партии националистического движения Девлет Бахчели выразили в интервью во вторник неприятие решения Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.
"Турция – член НАТО, решения должны приниматься единогласно. Они говорили, что не приемлют Швецию как члена НАТО из-за того предлога, что эта страна защищает членов террористических группировок и держит их в стране. Они использовали выражения в духе "Им никогда не стать членами НАТО". Швеция не отступила, они сожгли нашу священную книгу – власти не проявили достаточной реакции. Что потом произошло? (Президент США Джо – ред.) Байден позвонил Эрдогану, тот развернулся на 180 градусов", - цитирует заявление Кылычдароглу в парламенте телеканал NTV.
В свою очередь лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что претензии Турции в адрес Стокгольма "обоснованы и законны". "Известно, что Швеция упорно отказывается дистанцироваться от терроризма, более того, шведское правительство разрешает бесчестные вандальные акции в отношении Корана, а после этого публикует язвительные заявления якобы с осуждением. Суть и цель политики открытых дверей НАТО не может быть важнее, чем наша национальная безопасность и суверенные права", - цитирует телеканал заявление политика.
Он задался вопросом на заседании парламента, как Турция будет относиться к вхождению в общую с ней архитектуру безопасности страны, принявшей террористов, угрожающих безопасности Анкары. "Как мы закроем глаза на эту беспомощность? Как мы это переварим? Только потому, что США захотели, помахали пальцем из-за поставок F-16, мы пропустим это унижение? Швеция является пещерой РПК в Европе, а Стокгольм - это аналог гор Кандиль (где укрываются лидеры РПК в Ираке – ред.)", - отметил Бахчели.
По его словам, от шведского правительства требуются поворот на 180 градусов от своей прежней политики и реформы. "В любом случае решение за президентом. Шведские военные уже фактически принимают участие в операциях НАТО", - указал политик.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".