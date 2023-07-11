https://ria.ru/20230711/zayavka-1883613949.html

Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО

Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО

Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также глава входящей в альянс с правящей силой... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:37

2023-07-11T19:37

2023-07-11T19:37

в мире

швеция

анкара (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

йенс столтенберг

нато

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СТАМБУЛ, 11 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также глава входящей в альянс с правящей силой Партии националистического движения Девлет Бахчели выразили в интервью во вторник неприятие решения Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. "Турция – член НАТО, решения должны приниматься единогласно. Они говорили, что не приемлют Швецию как члена НАТО из-за того предлога, что эта страна защищает членов террористических группировок и держит их в стране. Они использовали выражения в духе "Им никогда не стать членами НАТО". Швеция не отступила, они сожгли нашу священную книгу – власти не проявили достаточной реакции. Что потом произошло? (Президент США Джо – ред.) Байден позвонил Эрдогану, тот развернулся на 180 градусов", - цитирует заявление Кылычдароглу в парламенте телеканал NTV. При этом сам Кылычдароглу в предвыборной агитации обещал обеспечить "безвиз" с ЕС за три месяца и принять Швецию и Финляндию в НАТО. В свою очередь лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что претензии Турции в адрес Стокгольма "обоснованы и законны". "Известно, что Швеция упорно отказывается дистанцироваться от терроризма, более того, шведское правительство разрешает бесчестные вандальные акции в отношении Корана, а после этого публикует язвительные заявления якобы с осуждением. Суть и цель политики открытых дверей НАТО не может быть важнее, чем наша национальная безопасность и суверенные права", - цитирует телеканал заявление политика. Он задался вопросом на заседании парламента, как Турция будет относиться к вхождению в общую с ней архитектуру безопасности страны, принявшей террористов, угрожающих безопасности Анкары. "Как мы закроем глаза на эту беспомощность? Как мы это переварим? Только потому, что США захотели, помахали пальцем из-за поставок F-16, мы пропустим это унижение? Швеция является пещерой РПК в Европе, а Стокгольм - это аналог гор Кандиль (где укрываются лидеры РПК в Ираке – ред.)", - отметил Бахчели. По его словам, от шведского правительства требуются поворот на 180 градусов от своей прежней политики и реформы. "В любом случае решение за президентом. Шведские военные уже фактически принимают участие в операциях НАТО", - указал политик. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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анкара (провинция)

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в мире, швеция, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, йенс столтенберг, нато, евросоюз