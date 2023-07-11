https://ria.ru/20230711/ukraina-1883498039.html

В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной

В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной - РИА Новости, 11.07.2023

В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной

В РФ считают важной инициативу африканских лидеров по мирному урегулированию на Украине, обсуждение будет продолжено, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:54

2023-07-11T12:54

2023-07-11T12:54

специальная военная операция на украине

россия

санкт-петербург

украина

владимир путин

сирил рамафоса

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В РФ считают важной инициативу африканских лидеров по мирному урегулированию на Украине, обсуждение будет продолжено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все, что говорилось африканскими лидерами, было с большой заинтересованностью встречено президентом (РФ) Путиным. И тогда в Санкт-Петербурге состоялось весьма и весьма конструктивное обсуждение. Это обсуждение будет продолжено", - сказал он журналистам. В июне президент РФ Владимир Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где накануне встречалась с Владимиром Зеленским. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.

https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html

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россия, санкт-петербург, украина, владимир путин, сирил рамафоса