https://ria.ru/20230711/ukraina-1883498039.html
В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной
В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной - РИА Новости, 11.07.2023
В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной
В РФ считают важной инициативу африканских лидеров по мирному урегулированию на Украине, обсуждение будет продолжено, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:54
2023-07-11T12:54
2023-07-11T12:54
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
украина
владимир путин
сирил рамафоса
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В РФ считают важной инициативу африканских лидеров по мирному урегулированию на Украине, обсуждение будет продолжено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все, что говорилось африканскими лидерами, было с большой заинтересованностью встречено президентом (РФ) Путиным. И тогда в Санкт-Петербурге состоялось весьма и весьма конструктивное обсуждение. Это обсуждение будет продолжено", - сказал он журналистам. В июне президент РФ Владимир Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где накануне встречалась с Владимиром Зеленским. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html
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россия, санкт-петербург, украина, владимир путин, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
В Кремле назвали инициативу лидеров стран Африки по Украине важной
Песков: инициатива африканских лидеров по Украине важна, ее обсуждение будет продолжено