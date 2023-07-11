https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883423911.html

Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ

Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023

Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ

Правительство Турции после содействия процессу вступления Швеции в НАТО получила полную поддержку от Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:53

2023-07-11T07:53

2023-07-11T07:53

в мире

турция

швеция

анкара (провинция)

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

нато

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Правительство Турции после содействия процессу вступления Швеции в НАТО получила полную поддержку от Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима, пишет портал Haberler.com со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. "Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что на трехсторонней встрече в Вильнюсе Турция получила полную поддержку процесса вступления в ЕС, включая отмену санкций и либерализацию визового режима", - пишет издание. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883421495.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883406943.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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в мире, турция, швеция, анкара (провинция), йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато