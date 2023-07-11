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Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
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07:53 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883423911.html
Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ
Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ
Правительство Турции после содействия процессу вступления Швеции в НАТО получила полную поддержку от Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:53
2023-07-11T07:53
в мире
турция
швеция
анкара (провинция)
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
нато
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Правительство Турции после содействия процессу вступления Швеции в НАТО получила полную поддержку от Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима, пишет портал Haberler.com со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. "Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что на трехсторонней встрече в Вильнюсе Турция получила полную поддержку процесса вступления в ЕС, включая отмену санкций и либерализацию визового режима", - пишет издание. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883421495.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883406943.html
турция
швеция
анкара (провинция)
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в мире, турция, швеция, анкара (провинция), йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато
В мире, Турция, Швеция, Анкара (провинция), Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, НАТО
Турция получила полную поддержку от Запада из-за Швеции, пишут СМИ

Haberler.com: Турция получила полную поддержку от Запада после решения по Швеции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Правительство Турции после содействия процессу вступления Швеции в НАТО получила полную поддержку от Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима, пишет портал Haberler.com со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Правительство Турции поддалось на уговоры Запада, пишут СМИ
06:59
"Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что на трехсторонней встрече в Вильнюсе Турция получила полную поддержку процесса вступления в ЕС, включая отмену санкций и либерализацию визового режима", - пишет издание.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
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В миреТурцияШвецияАнкара (провинция)Йенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзНАТО
 
 
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