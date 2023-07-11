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Спецоперация, 11 июля: Россия ответит на поставки кассетных бомб ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883633248.html
Спецоперация, 11 июля: Россия ответит на поставки кассетных бомб ВСУ
Спецоперация, 11 июля: Россия ответит на поставки кассетных бомб ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Спецоперация, 11 июля: Россия ответит на поставки кассетных бомб ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:49
2023-07-11T23:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир рогов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
рамзан кадыров
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии. Шойгу рассказал что выпуск боеприпасов в РФ в 2023 году вырос более чем в 10 раз, поставки вертолетов Ка-52 - в два раза, Ми-28 - в три раза. Провал наступления ВСУМинистр обороны РФ также сообщил журналистам, что украинские войска не достигли цели контрнаступления ни на одном из направлений.Российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что бойцы "Ахмата" взяли в плен пятерых военных ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка, подразделения действуют очень слаженно и четко. Саммит НАТОВ литовском Вильнюсе прошел первый день саммита НАТО, члены альянса обсудили перспективы включения Украины в организацию. Как отметил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией, то вопрос о ее членстве в НАТО потеряет актуальность.
https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html
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россия, украина, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, рамзан кадыров, сша, ка-52 "аллигатор", ми-28, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Рамзан Кадыров, США, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, F-16, В мире
Спецоперация, 11 июля: Россия ответит на поставки кассетных бомб ВСУ

Министр обороны Шойгу: Россия ответит на поставки США кассетных боеприпасов Украине

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Шойгу рассказал что выпуск боеприпасов в РФ в 2023 году вырос более чем в 10 раз, поставки вертолетов Ка-52 - в два раза, Ми-28 - в три раза.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Киев тайно скупает атомные технологии
Вчера, 08:00

Провал наступления ВСУ

Министр обороны РФ также сообщил журналистам, что украинские войска не достигли цели контрнаступления ни на одном из направлений.
Российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2023Посмотреть
Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что бойцы "Ахмата" взяли в плен пятерых военных ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка, подразделения действуют очень слаженно и четко.

Саммит НАТО

В литовском Вильнюсе прошел первый день саммита НАТО, члены альянса обсудили перспективы включения Украины в организацию. Как отметил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией.
В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией, то вопрос о ее членстве в НАТО потеряет актуальность.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир РоговСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОРамзан КадыровСШАКа-52 "Аллигатор"Ми-28F-16В мире
 
 
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