https://ria.ru/20230711/sammit-1883617273.html

Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО

Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проходящую в Вильнюсе встречу стран НАТО "фейл-саммитом" из-за позиции альянса в вопросе включения... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:04

2023-07-11T20:04

2023-07-11T20:04

украина

вильнюс

литва

мария захарова

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проходящую в Вильнюсе встречу стран НАТО "фейл-саммитом" из-за позиции альянса в вопросе включения Украины в его состав. "Фейл-саммит, когда членство не стоит", - написала она во вторник в своем телеграм-канале, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Украины в конфликте с российской стороной вопрос о ее включение в состав НАТО "вообще не будет стоять на повестке дня". Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

украина

вильнюс

литва

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украина, вильнюс, литва, мария захарова, йенс столтенберг, нато