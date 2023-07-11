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Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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20:04 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sammit-1883617273.html
Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО
Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проходящую в Вильнюсе встречу стран НАТО "фейл-саммитом" из-за позиции альянса в вопросе включения... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:04
2023-07-11T20:04
украина
вильнюс
литва
мария захарова
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проходящую в Вильнюсе встречу стран НАТО "фейл-саммитом" из-за позиции альянса в вопросе включения Украины в его состав. "Фейл-саммит, когда членство не стоит", - написала она во вторник в своем телеграм-канале, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Украины в конфликте с российской стороной вопрос о ее включение в состав НАТО "вообще не будет стоять на повестке дня". Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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украина, вильнюс, литва, мария захарова, йенс столтенберг, нато
Украина, Вильнюс, Литва, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, НАТО
Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО

Захарова назвала проходящую в Литве встречу стран НАТО фейл-саммитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проходящую в Вильнюсе встречу стран НАТО "фейл-саммитом" из-за позиции альянса в вопросе включения Украины в его состав.
"Фейл-саммит, когда членство не стоит", - написала она во вторник в своем телеграм-канале, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Украины в конфликте с российской стороной вопрос о ее включение в состав НАТО "вообще не будет стоять на повестке дня".
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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УкраинаВильнюсЛитваМария ЗахароваЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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