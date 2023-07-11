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В Кремле прокомментировали поддержку Турцией вступления Швеции в НАТО

В Кремле прокомментировали поддержку Турцией вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

В Кремле прокомментировали поддержку Турцией вступления Швеции в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке Анкарой вступления Швеции в НАТО, заявил, что Турция - член альянса и имеет в связи с этим... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:10

2023-07-11T13:10

2023-07-11T13:10

в мире

турция

швеция

россия

дмитрий песков

нато

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке Анкарой вступления Швеции в НАТО, заявил, что Турция - член альянса и имеет в связи с этим обязательства, РФ в этом плане никогда не носила розовые очки. "Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам - это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, у РФ и Турции есть разногласия и их Кремль не скрывает. "Есть и та часть отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для вас и важны для самой турецкой стороны", - пояснил Песков. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.

турция

швеция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-07-11T13:10 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, швеция, россия, дмитрий песков, нато, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, видео