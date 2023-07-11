В Кремле рассказали, как ответят на вступление Швеции в НАТО
Песков: ответ на прием Швеции в НАТО будет аналогичным ответу на вступление Финляндии
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Меры в ответ на вступление Швеции в НАТО будут аналогичными в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Негативные последствия однозначно. Меры, собственно, аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии", — ответил Песков на вопрос о том, как вступление в НАТО Швеции может отразиться на безопасности России и какие меры будут приняты в этой связи.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля. С учетом возросшего уровня угроз российские войска ПВО занялись отработкой вопросов по защите границы на северо-западе страны, сообщал журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Кроме того, в России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании 3 июля говорил, что сейчас формируются их органы управления.
Все задачи по надежной охране государственной границы на северо-западе должны быть неукоснительно выполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре в мае.