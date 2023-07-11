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В Кремле рассказали, как ответят на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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13:05 11.07.2023 (обновлено: 18:50 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883501614.html
В Кремле рассказали, как ответят на вступление Швеции в НАТО
В Кремле рассказали, как ответят на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
В Кремле рассказали, как ответят на вступление Швеции в НАТО
Меры в ответ на вступление Швеции в НАТО будут аналогичными в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:05
2023-07-11T18:50
в мире
швеция
финляндия
нато
москва
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Меры в ответ на вступление Швеции в НАТО будут аналогичными в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Негативные последствия однозначно. Меры, собственно, аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии&quot;, — ответил Песков на вопрос о том, как вступление в НАТО Швеции может отразиться на безопасности России и какие меры будут приняты в этой связи.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля. С учетом возросшего уровня угроз российские войска ПВО занялись отработкой вопросов по защите границы на северо-западе страны, сообщал журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Кроме того, в России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании 3 июля говорил, что сейчас формируются их органы управления.Все задачи по надежной охране государственной границы на северо-западе должны быть неукоснительно выполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре в мае.
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швеция
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, швеция, финляндия, нато, москва
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО, Москва
В Кремле рассказали, как ответят на вступление Швеции в НАТО

Песков: ответ на прием Швеции в НАТО будет аналогичным ответу на вступление Финляндии

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Меры в ответ на вступление Швеции в НАТО будут аналогичными в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Негативные последствия однозначно. Меры, собственно, аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии", — ответил Песков на вопрос о том, как вступление в НАТО Швеции может отразиться на безопасности России и какие меры будут приняты в этой связи.

Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва
1 июня, 15:26
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля. С учетом возросшего уровня угроз российские войска ПВО занялись отработкой вопросов по защите границы на северо-западе страны, сообщал журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Кроме того, в России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании 3 июля говорил, что сейчас формируются их органы управления.
Все задачи по надежной охране государственной границы на северо-западе должны быть неукоснительно выполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре в мае.
 
В миреШвецияФинляндияНАТОМосква
 
 
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