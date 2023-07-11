https://ria.ru/20230711/nato-1883425565.html

Дипломат рассказал, что может получить Зеленский от саммита НАТО

Дипломат рассказал, что может получить Зеленский от саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Дипломат рассказал, что может получить Зеленский от саммита НАТО

Первое заседание Совета Украина-НАТО во время саммита членов альянса - это просто реверанс в сторону Киева, максимум, чего может ждать Владимир Зеленский от... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:13

2023-07-11T08:13

2023-07-11T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

владимир зеленский

константин гаврилов

джо байден

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Первое заседание Совета Украина-НАТО во время саммита членов альянса - это просто реверанс в сторону Киева, максимум, чего может ждать Владимир Зеленский от саммита НАТО в вопросе приема Украины в альянс, это гарантии дальнейшей военной помощи, считает руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Зеленский продолжает гнуть свою линию на то, что западные вооружения и военная техника необходимы ему под предлогом противостояния с Россией. Именно поэтому Зеленский уже давно намекает, что хотел бы ускоренного процесса вступления в НАТО. Но Великобритания и США дали четко понять, что для этого требуется выполнить необходимые критерии. То, что в период саммита НАТО будет проходить заседание Совета Украина-НАТО, - просто реверанс в сторону Киева и не более того", - заявил дипломат в интервью РИА Новости.Он добавил, что "максимум, чего может ожидать Зеленский, - это гарантий дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов"."Разумеется, это для киевского режима неадекватная замена тому, чего он требует. На Украине для западников на кон поставлено многое. Повторю: это не про саму Украину, а про противостояние с Россией", - пояснил собеседник агентства.Он напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который призвал ввиду военных неудач Киева разместить на румынской территории немецкие войска, причем на постоянной основе. "Иными словами, речь о милитаризации Европы "не мытьем, так катаньем", - заключил Гаврилов.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, владимир зеленский, константин гаврилов, джо байден