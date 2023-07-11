https://ria.ru/20230711/gavrilov-1883438436.html

Константин Гаврилов: НАТО будет провоцировать нас и проверять на прочность

Константин Гаврилов: НАТО будет провоцировать нас и проверять на прочность - РИА Новости, 11.07.2023

Константин Гаврилов: НАТО будет провоцировать нас и проверять на прочность

Лидеры стран НАТО 11-12 июля соберутся на саммите в Вильнюсе, где планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, участники также заявляют о... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:00

2023-07-11T12:00

2023-07-11T15:14

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Лидеры стран НАТО 11-12 июля соберутся на саммите в Вильнюсе, где планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, участники также заявляют о намерениях обсудить перспективы ее членства в альянсе. Владимир Зеленский уже сообщил, что ожидает единства участников встречи. Однако глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что максимум, на что может рассчитывать Киев, — это гарантии дальнейшей военной помощи. Какие решения могут быть приняты по итогам саммита, есть ли риск прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине и приходит ли понимание к европейцам, к чему ведет их участие в украинском конфликте, — российский дипломат рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило.— Каких решений вы ожидаете на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, как они могут повлиять на развитие конфликта на Украине?— Предстоящий саммит Североатлантического альянса имеет для натовцев важное символическое значение. Однако не думаю, что по его итогам следует ожидать чего-то из ряда вон выходящего. Первоочередная цель США и их союзников — подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу "столько, сколько потребуется", а также затвердить намерение добиться "стратегического поражения" России на поле боя. А это значит только одно: "гибридная война" против России продолжится.— Ожидаете ли вы прямого вовлечения НАТО в конфликт?— Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример — морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России. Это уже переходит все границы. США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям. Что касается украинского конфликта, то нам предельно ясно: американцы будут и далее пытаться обескровить Россию, посылая против нас украинский мобилизационный резерв. С начала специальной военной операции под началом США и их союзников были обучены более 67 тысяч военнослужащих Украины. Они отрабатывают навыки владения более чем 20 системами по 40 различным программам. Но многие, попадая в зону проведения украинского контрнаступления, сдаются в первом же бою. Украинские потери исчисляются десятками тысяч человек. Уже заявляется, что кладбищ в этой стране не хватает. Но США открыто говорят, что будут и далее наращивать поставки вооружений и боеприпасов режиму Зеленского, исходя из того, что конфликт затягивается на неопределенный срок. Таким образом, они дают понять, что в дипломатическом решении не заинтересованы.— Ожидаете ли вы, что участие стран ЕС в конфликте на Украине возрастет в ближайшее время?— На предстоящем саммите НАТО, разумеется, немало будет сказано о "трансатлантическом единстве" и "решимости". Однако давайте посмотрим на факты: судьба европейцев США мало интересует. Ведь в случае эскалации конфликта — а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона — они первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями. Кстати, оружейная накачка Украины на самом деле осуществляется за счет европейцев. Достаточно вспомнить оживленную дискуссию внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard-2 на Украину. По канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "Леопардов". Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куется трансатлантическая "солидарность". А где же обещанные американские "Абрамсы"? Где британские танки Challenger? На них пока только обучают украинских солдат. Увидим ли мы их на поле боя — вопрос. В то время как американцы пекутся о репутации своего военно-промышленного комплекса, вовлеченность Европы в конфликт будет расти. Они будут пытаться достичь своих целей континентальными руками.— Как вы считаете, согласуют ли страны — члены НАТО свои позиции по приему Украины в альянс?— Зеленский продолжает гнуть свою линию о том, что западные вооружения и военная техника необходимы ему под предлогом противостояния с Россией. Именно поэтому Зеленский уже давно намекает, что хотел бы ускоренного процесса вступления в НАТО. Но Великобритания и США дали четко понять, что для этого требуется соответствовать необходимым критериям. То, что в период саммита НАТО будет проходить заседание Совета Украина — НАТО, — просто реверанс в сторону Киева и не более того. Максимум, чего может ожидать Зеленский, — это гарантий дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов. Разумеется, это для киевского режима неадекватная замена тому, чего он требует. На Украине для западников на кон поставлено многое. Повторю: это не про саму Украину, а про противостояние с Россией. Вспомним недавнее заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который призвал ввиду военных неудач Киева разместить на румынской территории немецкие войска, причем на постоянной основе.Иными словами, речь о милитаризации Европы "не мытьем, так катаньем". И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине. За месяц контрнаступления ВСУ не добились успеха ни на одном из направлений, не смогли прорвать даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками. Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт. Ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке. Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и Javelin, склады опустели, для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов. Тот исторический период, когда США и НАТО могли указывать другим государствам и народам, говорить им "так нельзя", а самим при этом поступать как заблагорассудится, бесповоротно прошел. Поэтому предстоящий саммит лишь подтвердит начало осознания странами НАТО этого "терминального" для них процесса. Победить Россию, круг друзей и единомышленников которой только растет, они не смогут.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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