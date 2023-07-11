https://ria.ru/20230711/mizulina-1883492530.html
В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной
В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной - РИА Новости, 11.07.2023
В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной
В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:13
2023-07-11T15:13
2023-07-11T15:13
шоубиз
нижний новгород
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. Об этом сообщили на странице площадки Milo Concert Hall во "ВКонтакте". "К сожалению, мероприятие Big Baby Tape в Нижнем Новгороде 19 июля отменяется по независящим от организатора и артиста причинам. Купленные билеты можно вернуть в местах приобретения", – говорится в сообщении. Представители площадки не назвали конкретную причину отмены шоу. Сам музыкант тоже пока не прокомментировал случившееся. В июне Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Тогда же она призвала исполнителей отказаться от деструктивного контента ради своей аудитории. Но на просьбу Мизулиной отреагировали не все. В мае стало известно, что музыкантам, которые упоминают в своих треках наркотики, со следующего года может грозить уголовная ответственность. После этого некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили песни о запрещенных веществах из репертуара. Однако их имена остались неизвестны.
https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), новости шоу-бизнеса, рэп
Шоубиз, Нижний Новгород, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Новости шоу-бизнеса, рэп
В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной
В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Big Baby Tape после обращения Мизулиной