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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2023
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Республика Татарстан
 
16:25 11.07.2023 (обновлено: 20:21 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/minoborony-1883556291.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Татарстане предприятия, выполняющие гособоронзаказ, об этом сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:25
2023-07-11T20:21
безопасность
россия
набережные челны
рустам минниханов
сергей шойгу
казанский вертолетный завод
ми-8 амтш
ми-24
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КАЗАНЬ/НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 11 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Татарстане предприятия, выполняющие гособоронзаказ, об этом сообщили в ведомстве.Шойгу вместе с главой региона Рустамом Миннихановым посетил АО "Ремдизель", которое занимается модернизацией, ремонтом и установкой разной военной техники, а также автозавод "КамАЗ". На первом предприятии делегация осмотрела образцы бронетехники, в частности — "Камазы" с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль "Линза", линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ."Сейчас всё идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", — сказал министр, поблагодарив сотрудников за эффективную и энергичную работу.После посещения цехов "КамАЗа" Шойгу также заявил, что "по многим параметром" работа на заводе идет с опережением графика. Кроме того, министр вместе с главой региона посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов "Ансат" и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8, и "Казанский оптико-механический завод", который выпускает тепловизоры, лазерные дальномеры и другие оптические приборы.
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россия
набережные челны
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безопасность, россия, набережные челны, рустам минниханов, сергей шойгу, казанский вертолетный завод, ми-8 амтш, ми-24, технологии, республика татарстан (татарстан)
Безопасность, Россия, Набережные Челны, Рустам Минниханов, Сергей Шойгу, Казанский вертолетный завод, Ми-8 АМТШ, Ми-24, Технологии, Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Минобороны: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КАЗАНЬ/НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 11 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Татарстане предприятия, выполняющие гособоронзаказ, об этом сообщили в ведомстве.
Шойгу вместе с главой региона Рустамом Миннихановым посетил АО "Ремдизель", которое занимается модернизацией, ремонтом и установкой разной военной техники, а также автозавод "КамАЗ". На первом предприятии делегация осмотрела образцы бронетехники, в частности — "Камазы" с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль "Линза", линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ.
"Сейчас всё идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", — сказал министр, поблагодарив сотрудников за эффективную и энергичную работу.
После посещения цехов "КамАЗа" Шойгу также заявил, что "по многим параметром" работа на заводе идет с опережением графика.
Кроме того, министр вместе с главой региона посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов "Ансат" и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8, и "Казанский оптико-механический завод", который выпускает тепловизоры, лазерные дальномеры и другие оптические приборы.
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Республика ТатарстанБезопасностьРоссияНабережные ЧелныРустам МиннихановСергей ШойгуКазанский вертолетный заводМи-8 АМТШМи-24ТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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