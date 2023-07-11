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Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз - РИА Новости, 11.07.2023
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Шоубиз
 
14:06 11.07.2023 (обновлено: 14:40 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/katina-1883496523.html
Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз
Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз - РИА Новости, 11.07.2023
Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз
Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Демьяном. О пополнении в семье на своей странице в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:06
2023-07-11T14:40
шоубиз
елена катина
тату
знаменитости
музыка
семья
дети
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Демьяном. О пополнении в семье на своей странице в соцсети сообщил супруг артистки бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Он опубликовал кадры из больничной палаты, где радостно прыгает на резиновом надувном мяче в родильном блоке. &quot;Сегодня в девять часов и 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня&quot;, – написал Спиридонов.Бизнесмен стал отцом в первый раз, а у Катиной уже есть опыт материнства. Она воспитывает сына Александра от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов поженились в июне прошлого года. Как признавались супруги, они всегда мечтали об общем ребенке.Певица также рассказывала, что ее супругу удалось наладить отношения с сыном от прошлых отношений.
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елена катина, тату, знаменитости, музыка, семья, дети, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Елена Катина, Тату, Знаменитости, Музыка, Семья, Дети, Новости шоу-бизнеса
Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз

Экс-участница группы "Тату" Лена Катина родила второго сына

© РИА НовостиРоссийская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года
Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Демьяном. О пополнении в семье на своей странице в соцсети сообщил супруг артистки бизнесмен Дмитрий Спиридонов.
Он опубликовал кадры из больничной палаты, где радостно прыгает на резиновом надувном мяче в родильном блоке.
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
«

"Сегодня в девять часов и 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", – написал Спиридонов.

Бизнесмен стал отцом в первый раз, а у Катиной уже есть опыт материнства. Она воспитывает сына Александра от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов поженились в июне прошлого года. Как признавались супруги, они всегда мечтали об общем ребенке.
Певица также рассказывала, что ее супругу удалось наладить отношения с сыном от прошлых отношений.
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