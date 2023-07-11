https://ria.ru/20230711/katina-1883496523.html

Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз

Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз - РИА Новости, 11.07.2023

Экс-солистка "Тату" стала мамой во второй раз

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Демьяном. О пополнении в семье на своей странице в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:06

2023-07-11T14:06

2023-07-11T14:40

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина стала мамой во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Демьяном. О пополнении в семье на своей странице в соцсети сообщил супруг артистки бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Он опубликовал кадры из больничной палаты, где радостно прыгает на резиновом надувном мяче в родильном блоке. "Сегодня в девять часов и 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", – написал Спиридонов.Бизнесмен стал отцом в первый раз, а у Катиной уже есть опыт материнства. Она воспитывает сына Александра от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов поженились в июне прошлого года. Как признавались супруги, они всегда мечтали об общем ребенке.Певица также рассказывала, что ее супругу удалось наладить отношения с сыном от прошлых отношений.

https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875261143.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена катина, тату, знаменитости, музыка, семья, дети, новости шоу-бизнеса