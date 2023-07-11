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Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
08:00 11.07.2023 (обновлено: 08:04 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/abkhaziya-1883311267.html
Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить
Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить - РИА Новости, 11.07.2023
Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить
Чистое море, живописная природа, субтропический климат, новые отели — в Абхазии загранпаспорт, виза и обмен валюты не нужны. От аэропорта Сочи — всего полчаса... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:00
2023-07-11T08:04
туризм
маршруты - туризм
абхазия
гагра
сухум
интурист
ржд
достопримечательности
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. Чистое море, живописная природа, субтропический климат, новые отели — в Абхазии загранпаспорт, виза и обмен валюты не нужны. От аэропорта Сочи — всего полчаса. Советы тем, кто собирается на отдых в эту республику, — в материале РИА Новости.Море волнуетсяШтормит, но непогода скоро закончится. Правда, от поездок в Гагру пока советуют воздержаться.Власти уверяют, что все под контролем. Министр туризма Теймураз Хишба, например, порекомендовал на некоторое время закрыть пляжи. МЧС отслеживает ситуацию: в понедельник заявили, что спасли более 30 отдыхающих. Российских туристов переселяют из пострадавших от сильного ливня отелей. "Звонков и отмен туров нет. Наши туристы — исторически так сложилось — не очень нервные и верят, что непогода — это ненадолго. Действительно, летом в Сочи и Абхазии дожди редко идут больше двух дней", — рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.Отели в АбхазииВ Абхазии в последнее время строят новые современные гостиницы с достойным сервисом — например, Wellness Park Hotel в Гагре, работающий по системе all inclusive, "Грейс Аква Вилла" в Сухуме или Abaash Hotel в Новом Афоне.В республике нет официальной классификации гостиниц, но в целом можно рассчитывать, что заявленные "четыре звезды" будут соответствовать качеству обслуживания. Как правило, в таких отелях — большой бассейн, ухоженная территория, детская площадка, свой пляж и другие опции.Цены на отдых, правда, растут. Средняя стоимость проживания в пик сезона за двухместный номер с питанием — от пяти до 20 тысяч рублей, и чаще встречается трехразовое со шведским столом, чем "все включено"."Выбор блюд пока не такой шикарный, но нам всего хватило. Кухня домашняя и очень вкусная", — отмечает гость глэмпинга "Гаруда" Оксана Улыбина.Есть элитные отели клубного типа. Например, "Дельфин" в селе Лдзаа. Сутки проживания в пик сезона — от шести до девяти тысяч за одного."Средняя продолжительность отдыха в республике сейчас составляет девять ночей, а средний чек на туриста — 31 827 рублей. Для сравнения: в прошлом году — 29 714 рублей на тот же срок. Номера бронируют даже на ноябрь, родители школьников активно выбирают каникулярные даты заездов", — говорит PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.Даже на нераскрученных курортах попадаются очень хорошие отели. Например, Lucette Guest House в Лдзаа, напоминающий дворец со стеклянной крышей. Владельцы — граждане Турции, потому ориентируются на сервис родины. В стоимость проживания (пять-семь тысяч рублей за двухместный номер) входит завтрак со шведским столом. Можно выбрать трехразовое питание.Гестхаусы и частный секторРаспространены также гестхаусы с отдельными домиками и общей кухней, где можно готовить еду самостоятельно. Например, в "Коттеджах на Речной" в Лдзаа — отдельные трехместные особняки с террасами и всеми удобствами, большая территория с парковкой, мангальная зона в саду и детская площадка. Стоимость проживания в июле и августе — пять-шесть тысяч рублей за домик. Дополнительное спальное место (раскладушка) — 500 рублей. Если гости предпочитают расположиться на собственных надувных матрасах (неважно, сколько человек) — плату не берут.В городах можно снять жилье в частном секторе. Стоимость двухкомнатной квартиры со всеми удобствами в Сухуме в летний сезон — от трех с половиной до четырех тысяч рублей.&quot;Самый популярный курорт у российских туристов — Гагра: ближе к границе, больше мест размещения. Далее в порядке убывания — Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута&quot;, — перечисляет Домостроева.Стоит обратить внимание и на не слишком популярные места — например, Цандрыпш. Там и туристов меньше, и можно поторговаться. Хозяева ориентируются на спрос, лишь бы номера не пустовали.Жилье можно поискать на месте, но с учетом наплыва отдыхающих в сезон лучше бронировать заранее. Обычно владельцы гостевых домов просят внести предоплату за двое суток. Но при отмене ее могут не вернуть.Есть варианты попроще — с удобствами на улице или в общем коридоре. Стоимость такой комнаты (с кондиционером) за последние два года выросла, сейчас — около 700 рублей в пик сезона. На бывших советских турбазах с похожими условиями цены примерно такие же.Стоит обратить внимание, что в гостевых домах и частном секторе (в отличие от отелей) уборка и смена белья обычно не каждый день, а раз в неделю.Интернет и деньгиВалюта Абхазии — российский рубль. Но стоит учесть, что во многих местах нет безналичной оплаты, банкоматы встречаются нечасто, поэтому лучше приезжать с купюрами.Как правило, в отелях, гостевых домах и кафе есть вайфай. Мобильный интернет хороший, так что имеет смысл купить местную сим-карту. Правда, тарифы недешевые. Например, пакет 15 гигабайт интернета, 300 минут звонков на местные номера и 30 минут на российские обойдется в 1100 рублей в месяц плюс 200-250 рублей за подключение.Мобильный интернет актуален и в связи с довольно частыми и хаотичными отключениями электричества. Желательно иметь несколько портативных аккумуляторов и следить, чтобы они были заряжены. Хотя во многих отелях, гостевых домах и кафе эту проблему решают с помощью генераторов.Цены и питаниеВремена, когда в Абхазии все было "почти даром", прошли. Цены на сезонные овощи и фрукты сопоставимы с сочинскими или анапскими.Зато вкусной еды много. Стоит попробовать копченые мясо и рыбу, сыры — они продаются и на рынках, и в магазинах, входят в меню большинства ресторанчиков.Аутентичная кухня — в атмосферных апацхах, или кафе с очагом, расположенным прямо в зале. В форелевых хозяйствах можно и самому выловить рыбу к столу.Минимальная стоимость обеда (салат, первое, второе) в обычном курортном кафе — 500 рублей на человека.В жару лучше соблюдать несколько простых правил гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты. И пить только бутилированную и кипяченую воду.На поезде или автоНа поезде доехать напрямую можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Время в пути по маршруту Москва — Сухум — около двух суток. Стоимость билетов начинается от восьми тысяч рублей в плацкарте.Из Ростова до Сухума ходит прямой автобус, цена вопроса — 2200 рублей. Время в пути — более 17 часов.Остальные варианты — с пересадками. Самолетом или поездом до Адлера. Дальше — другим составом, комфортабельным автобусом (РЖД организовали такие мультимодальные перевозки), на маршрутке или на такси. Можно заказать трансфер —многие отели Абхазии предлагают эту услугу.С 8 июня по маршруту Сочи — Гагра ходит "Ласточка". Время в пути — три часа, билет стоит 800-1000 рублей."Я предпочитаю ездить в Абхазию на поезде. Время на границе фиксированное, тогда как на автомобиле есть риск застрять на несколько часов. Не нужно никуда выходить и тащить вещи на досмотр — сидишь на своем месте и ждешь, пока проверят документы. И трансфер до отеля от станции на территории Абхазии выходит дешевле, да и чемоданов можно взять больше, чем в самолет", — объясняет путешественница Екатерина Мечникова.Для туристических автобусов организовали отдельный коридор. Некоторые компании предлагают вариант: трансфер до границы, далее путешественники переходят ее пешком с вещами и пересаживаются в другой автобус, который уже развозит по отелям.В пик сезона на границе бывают многочасовые пробки. Пассажирам нужно выйти из машины и пройти без вещей на паспортный контроль отдельно от водителя."Больше всего автомобилей рано утром — где-то с пяти до восьми. Часов в десять уже нормально. В остальное время — как повезет", — говорит водитель Игорь Кутепов.Никаких особых документов на машину не требуется, но с 1 мая 2022 года иностранцы, включая россиян, обязаны оформить полис ОСАГО на время пребывания в республике. Стоимость — 1000 рублей на 15 дней.
https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html
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маршруты - туризм, абхазия, гагра, сухум, интурист, ржд, достопримечательности, ассоциация туроператоров россии (атор), туры, горячие туры, куда поехать, отдых на море, детский отдых, цены
Туризм, Маршруты - Туризм, Абхазия, Гагра, Сухум, Интурист, РЖД, Достопримечательности, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туры, горячие туры, куда поехать, Отдых на море, Детский отдых, Цены

Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить

© iStock.com / ABGlavinЛодка в заливе Черного моря в Абхазии
Лодка в заливе Черного моря в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© iStock.com / ABGlavin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. Чистое море, живописная природа, субтропический климат, новые отели — в Абхазии загранпаспорт, виза и обмен валюты не нужны. От аэропорта Сочи — всего полчаса. Советы тем, кто собирается на отдых в эту республику, — в материале РИА Новости.

Море волнуется

Штормит, но непогода скоро закончится. Правда, от поездок в Гагру пока советуют воздержаться.
Власти уверяют, что все под контролем. Министр туризма Теймураз Хишба, например, порекомендовал на некоторое время закрыть пляжи. МЧС отслеживает ситуацию: в понедельник заявили, что спасли более 30 отдыхающих. Российских туристов переселяют из пострадавших от сильного ливня отелей.
© Фото : Светлана ДавыдоваНабережная Гагры
Набережная Гагры
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваЧерные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
Черные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
Черные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Цветение банана в Абхазии

Цветет банан в Абхазии

Цветение банана в Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Этнопарк "Апсны"

Новый объект - этно-парк Апсны

Этнопарк "Апсны"

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
Черные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4

Цветение банана в Абхазии

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4

Этнопарк "Апсны"

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
"Звонков и отмен туров нет. Наши туристы — исторически так сложилось — не очень нервные и верят, что непогода — это ненадолго. Действительно, летом в Сочи и Абхазии дожди редко идут больше двух дней", — рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Отели в Абхазии

В Абхазии в последнее время строят новые современные гостиницы с достойным сервисом — например, Wellness Park Hotel в Гагре, работающий по системе all inclusive, "Грейс Аква Вилла" в Сухуме или Abaash Hotel в Новом Афоне.
© Фото : Сергей ШандинОтель "Аквамарин", Гагра
Отель Аквамарин, Гагра
Отель "Аквамарин", Гагра
© Фото : Сергей Шандин
1 из 3
© Фото : Сергей ШандинОтель "Аквамарин" в Гагре, бассейн
Отель Аквамарин в Гагре, бассейн
Отель "Аквамарин" в Гагре, бассейн
© Фото : Сергей Шандин
2 из 3
© Фото : Сергей Шандин

Номер в отеле Garuda Boutique Hotel, Сухум

Номер в отеле Garuda Boutique, Сухум

Номер в отеле Garuda Boutique Hotel, Сухум

© Фото : Сергей Шандин
3 из 3
Отель "Аквамарин", Гагра
© Фото : Сергей Шандин
1 из 3
Отель "Аквамарин" в Гагре, бассейн
© Фото : Сергей Шандин
2 из 3

Номер в отеле Garuda Boutique Hotel, Сухум

© Фото : Сергей Шандин
3 из 3
В республике нет официальной классификации гостиниц, но в целом можно рассчитывать, что заявленные "четыре звезды" будут соответствовать качеству обслуживания. Как правило, в таких отелях — большой бассейн, ухоженная территория, детская площадка, свой пляж и другие опции.
Цены на отдых, правда, растут. Средняя стоимость проживания в пик сезона за двухместный номер с питанием — от пяти до 20 тысяч рублей, и чаще встречается трехразовое со шведским столом, чем "все включено".
© Фото : Сергей ШандинЗастолье в Apsuana Rosé, Гагра
Застолье в Apsuana Rosé, Гагра
Застолье в Apsuana Rosé, Гагра
© Фото : Сергей Шандин
1 из 3
© Фото : Сергей ШандинРынок, Сухум
Рынок, Сухум
Рынок, Сухум
© Фото : Сергей Шандин
2 из 3
© Фото : Сергей ШандинНа дегустации по пути на Рицу
На дегустации по пути на Рицу
На дегустации по пути на Рицу
© Фото : Сергей Шандин
3 из 3
Застолье в Apsuana Rosé, Гагра
© Фото : Сергей Шандин
1 из 3
Рынок, Сухум
© Фото : Сергей Шандин
2 из 3
На дегустации по пути на Рицу
© Фото : Сергей Шандин
3 из 3
"Выбор блюд пока не такой шикарный, но нам всего хватило. Кухня домашняя и очень вкусная", — отмечает гость глэмпинга "Гаруда" Оксана Улыбина.
Есть элитные отели клубного типа. Например, "Дельфин" в селе Лдзаа. Сутки проживания в пик сезона — от шести до девяти тысяч за одного.
"Средняя продолжительность отдыха в республике сейчас составляет девять ночей, а средний чек на туриста — 31 827 рублей. Для сравнения: в прошлом году — 29 714 рублей на тот же срок. Номера бронируют даже на ноябрь, родители школьников активно выбирают каникулярные даты заездов", — говорит PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.
© Фото : Светлана ДавыдоваПляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
Пляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
Пляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом Lucette Guest House (Лдзаа)

Гостевой дом Лючетте (Лдзаа)

Гостевой дом Lucette Guest House (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом Lucette Guest House в Лдзаа

Гостевой дом Лючетте в Лдзаа

Гостевой дом Lucette Guest House в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Пляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Гостевой дом Lucette Guest House (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3

Гостевой дом Lucette Guest House в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Даже на нераскрученных курортах попадаются очень хорошие отели. Например, Lucette Guest House в Лдзаа, напоминающий дворец со стеклянной крышей. Владельцы — граждане Турции, потому ориентируются на сервис родины. В стоимость проживания (пять-семь тысяч рублей за двухместный номер) входит завтрак со шведским столом. Можно выбрать трехразовое питание.

Гестхаусы и частный сектор

Распространены также гестхаусы с отдельными домиками и общей кухней, где можно готовить еду самостоятельно. Например, в "Коттеджах на Речной" в Лдзаа — отдельные трехместные особняки с террасами и всеми удобствами, большая территория с парковкой, мангальная зона в саду и детская площадка. Стоимость проживания в июле и августе — пять-шесть тысяч рублей за домик. Дополнительное спальное место (раскладушка) — 500 рублей. Если гости предпочитают расположиться на собственных надувных матрасах (неважно, сколько человек) — плату не берут.
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом "Коттеджи на Речной" (Лдзаа)

Гостевой дом Коттеджи на Речной (Лдзаа)

Гостевой дом "Коттеджи на Речной" (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом "Коттеджи на Речной" (Лдзаа)

Гостевой дом Коттеджи на Речной (Лдзаа)

Гостевой дом "Коттеджи на Речной" (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваДвор гостевого дома в Лдзаа
Двор гостевого дома в Лдзаа
Двор гостевого дома в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3

Гостевой дом "Коттеджи на Речной" (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Гостевой дом "Коттеджи на Речной" (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
Двор гостевого дома в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
В городах можно снять жилье в частном секторе. Стоимость двухкомнатной квартиры со всеми удобствами в Сухуме в летний сезон — от трех с половиной до четырех тысяч рублей.
«

"Самый популярный курорт у российских туристов — Гагра: ближе к границе, больше мест размещения. Далее в порядке убывания — Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута", — перечисляет Домостроева.

Стоит обратить внимание и на не слишком популярные места — например, Цандрыпш. Там и туристов меньше, и можно поторговаться. Хозяева ориентируются на спрос, лишь бы номера не пустовали.
Жилье можно поискать на месте, но с учетом наплыва отдыхающих в сезон лучше бронировать заранее. Обычно владельцы гостевых домов просят внести предоплату за двое суток. Но при отмене ее могут не вернуть.
© Фото : Светлана Давыдова

Кухня в гостевом доме "Адан" (Цандрыпш)

Кухня в гостевом доме Адан (Цандрыпш)

Кухня в гостевом доме "Адан" (Цандрыпш)

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваНомер в гостевом доме
Номер в гостевом доме
Номер в гостевом доме
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Номер в гостевом доме "Адан" (Цандрыпш)

Номер в гостевом доме Адан в Цандрыпше

Номер в гостевом доме "Адан" (Цандрыпш)

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3

Кухня в гостевом доме "Адан" (Цандрыпш)

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
Номер в гостевом доме
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3

Номер в гостевом доме "Адан" (Цандрыпш)

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Есть варианты попроще — с удобствами на улице или в общем коридоре. Стоимость такой комнаты (с кондиционером) за последние два года выросла, сейчас — около 700 рублей в пик сезона. На бывших советских турбазах с похожими условиями цены примерно такие же.
© Фото : Светлана ДавыдоваВодные развлечения на пляже в Цандрыпше
Водные развлечения на пляже в Цандрыпше - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Водные развлечения на пляже в Цандрыпше
Стоит обратить внимание, что в гостевых домах и частном секторе (в отличие от отелей) уборка и смена белья обычно не каждый день, а раз в неделю.

Интернет и деньги

Валюта Абхазии — российский рубль. Но стоит учесть, что во многих местах нет безналичной оплаты, банкоматы встречаются нечасто, поэтому лучше приезжать с купюрами.
Как правило, в отелях, гостевых домах и кафе есть вайфай. Мобильный интернет хороший, так что имеет смысл купить местную сим-карту. Правда, тарифы недешевые. Например, пакет 15 гигабайт интернета, 300 минут звонков на местные номера и 30 минут на российские обойдется в 1100 рублей в месяц плюс 200-250 рублей за подключение.
© Фото : Светлана Давыдова

Сухум. В этом доме с часами находится офис мобильной связи "А-Мобайл"

Сухум, в этом доме с часами находится офис мобильной связи А-Мобайл

Сухум. В этом доме с часами находится офис мобильной связи "А-Мобайл"

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Девушка на пляже в Пицунде

Отдых туристов в Абхазии

Девушка на пляже в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
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2 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваЭкскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3

Сухум. В этом доме с часами находится офис мобильной связи "А-Мобайл"

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Девушка на пляже в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
2 из 3
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Мобильный интернет актуален и в связи с довольно частыми и хаотичными отключениями электричества. Желательно иметь несколько портативных аккумуляторов и следить, чтобы они были заряжены. Хотя во многих отелях, гостевых домах и кафе эту проблему решают с помощью генераторов.

Цены и питание

Времена, когда в Абхазии все было "почти даром", прошли. Цены на сезонные овощи и фрукты сопоставимы с сочинскими или анапскими.
Зато вкусной еды много. Стоит попробовать копченые мясо и рыбу, сыры — они продаются и на рынках, и в магазинах, входят в меню большинства ресторанчиков.
© Фото : Светлана ДавыдоваМини-рынок в Лдзаа
Мини-рынок в Лдзаа
Мини-рынок в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваВяленая рыба на рынке в Цандрыпше
Вяленая рыба на рынке в Цандрыпше
Вяленая рыба на рынке в Цандрыпше
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваАутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш
Аутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш
Аутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазское блюдо

Абхазия

Абхазское блюдо

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Мини-рынок в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
Вяленая рыба на рынке в Цандрыпше
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
Аутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4

Абхазское блюдо

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Аутентичная кухня — в атмосферных апацхах, или кафе с очагом, расположенным прямо в зале. В форелевых хозяйствах можно и самому выловить рыбу к столу.
Минимальная стоимость обеда (салат, первое, второе) в обычном курортном кафе — 500 рублей на человека.
© Фото : Светлана ДавыдоваОчаг в абзхазской апацхе
Очаг в абзхазской апацхе
Очаг в абзхазской апацхе
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваОбед в форелевом хозяйстве
Обед в форелевом хозяйстве
Обед в форелевом хозяйстве
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваЛебединый парк в Новом Афоне
Лебединый парк в Новом Афоне
Лебединый парк в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Очаг в абзхазской апацхе
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
Обед в форелевом хозяйстве
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
Лебединый парк в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
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В жару лучше соблюдать несколько простых правил гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты. И пить только бутилированную и кипяченую воду.

На поезде или авто

На поезде доехать напрямую можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Время в пути по маршруту Москва — Сухум — около двух суток. Стоимость билетов начинается от восьми тысяч рублей в плацкарте.
Из Ростова до Сухума ходит прямой автобус, цена вопроса — 2200 рублей. Время в пути — более 17 часов.
© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСкоростной электропоезд "Ласточка"
Скоростной электропоезд Ласточка
Скоростной электропоезд "Ласточка"
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© Фото : Светлана ДавыдоваВокзал в Сухуме
Вокзал в Сухуме
Вокзал в Сухуме
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваВокзал в Новом Афоне
Вокзал в Новом Афоне
Вокзал в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
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Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
Скоростной электропоезд "Ласточка"
© РИА Новости / Артур Лебедев
2 из 4
Вокзал в Сухуме
© Фото : Светлана Давыдова
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Вокзал в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
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Остальные варианты — с пересадками. Самолетом или поездом до Адлера. Дальше — другим составом, комфортабельным автобусом (РЖД организовали такие мультимодальные перевозки), на маршрутке или на такси. Можно заказать трансфер —многие отели Абхазии предлагают эту услугу.
С 8 июня по маршруту Сочи — Гагра ходит "Ласточка". Время в пути — три часа, билет стоит 800-1000 рублей.
"Я предпочитаю ездить в Абхазию на поезде. Время на границе фиксированное, тогда как на автомобиле есть риск застрять на несколько часов. Не нужно никуда выходить и тащить вещи на досмотр — сидишь на своем месте и ждешь, пока проверят документы. И трансфер до отеля от станции на территории Абхазии выходит дешевле, да и чемоданов можно взять больше, чем в самолет", — объясняет путешественница Екатерина Мечникова.
© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
Абхазия
© Фото : Светлана Давыдова
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Для туристических автобусов организовали отдельный коридор. Некоторые компании предлагают вариант: трансфер до границы, далее путешественники переходят ее пешком с вещами и пересаживаются в другой автобус, который уже развозит по отелям.
В пик сезона на границе бывают многочасовые пробки. Пассажирам нужно выйти из машины и пройти без вещей на паспортный контроль отдельно от водителя.
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат в Новом Афоне
Закат в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Закат в Новом Афоне
"Больше всего автомобилей рано утром — где-то с пяти до восьми. Часов в десять уже нормально. В остальное время — как повезет", — говорит водитель Игорь Кутепов.
Никаких особых документов на машину не требуется, но с 1 мая 2022 года иностранцы, включая россиян, обязаны оформить полис ОСАГО на время пребывания в республике. Стоимость — 1000 рублей на 15 дней.
Парк в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
"И ты заходи, дорогой". Как меняются отдых и туризм в Абхазии
14 апреля, 08:00
 
ТуризмМаршруты - ТуризмАбхазияГаграСухумИнтуристРЖДДостопримечательностиАссоциация туроператоров России (АТОР)Турыгорячие турыкуда поехатьОтдых на мореДетский отдыхЦены
 
 
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