https://ria.ru/20230711/abkhaziya-1883311267.html

Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить

Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить - РИА Новости, 11.07.2023

Гид по Абхазии: где жить, на чем доехать и как сэкономить

Чистое море, живописная природа, субтропический климат, новые отели — в Абхазии загранпаспорт, виза и обмен валюты не нужны. От аэропорта Сочи — всего полчаса... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:04

туризм

маршруты - туризм

абхазия

гагра

сухум

интурист

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. Чистое море, живописная природа, субтропический климат, новые отели — в Абхазии загранпаспорт, виза и обмен валюты не нужны. От аэропорта Сочи — всего полчаса. Советы тем, кто собирается на отдых в эту республику, — в материале РИА Новости.Море волнуетсяШтормит, но непогода скоро закончится. Правда, от поездок в Гагру пока советуют воздержаться.Власти уверяют, что все под контролем. Министр туризма Теймураз Хишба, например, порекомендовал на некоторое время закрыть пляжи. МЧС отслеживает ситуацию: в понедельник заявили, что спасли более 30 отдыхающих. Российских туристов переселяют из пострадавших от сильного ливня отелей. "Звонков и отмен туров нет. Наши туристы — исторически так сложилось — не очень нервные и верят, что непогода — это ненадолго. Действительно, летом в Сочи и Абхазии дожди редко идут больше двух дней", — рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.Отели в АбхазииВ Абхазии в последнее время строят новые современные гостиницы с достойным сервисом — например, Wellness Park Hotel в Гагре, работающий по системе all inclusive, "Грейс Аква Вилла" в Сухуме или Abaash Hotel в Новом Афоне.В республике нет официальной классификации гостиниц, но в целом можно рассчитывать, что заявленные "четыре звезды" будут соответствовать качеству обслуживания. Как правило, в таких отелях — большой бассейн, ухоженная территория, детская площадка, свой пляж и другие опции.Цены на отдых, правда, растут. Средняя стоимость проживания в пик сезона за двухместный номер с питанием — от пяти до 20 тысяч рублей, и чаще встречается трехразовое со шведским столом, чем "все включено"."Выбор блюд пока не такой шикарный, но нам всего хватило. Кухня домашняя и очень вкусная", — отмечает гость глэмпинга "Гаруда" Оксана Улыбина.Есть элитные отели клубного типа. Например, "Дельфин" в селе Лдзаа. Сутки проживания в пик сезона — от шести до девяти тысяч за одного."Средняя продолжительность отдыха в республике сейчас составляет девять ночей, а средний чек на туриста — 31 827 рублей. Для сравнения: в прошлом году — 29 714 рублей на тот же срок. Номера бронируют даже на ноябрь, родители школьников активно выбирают каникулярные даты заездов", — говорит PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.Даже на нераскрученных курортах попадаются очень хорошие отели. Например, Lucette Guest House в Лдзаа, напоминающий дворец со стеклянной крышей. Владельцы — граждане Турции, потому ориентируются на сервис родины. В стоимость проживания (пять-семь тысяч рублей за двухместный номер) входит завтрак со шведским столом. Можно выбрать трехразовое питание.Гестхаусы и частный секторРаспространены также гестхаусы с отдельными домиками и общей кухней, где можно готовить еду самостоятельно. Например, в "Коттеджах на Речной" в Лдзаа — отдельные трехместные особняки с террасами и всеми удобствами, большая территория с парковкой, мангальная зона в саду и детская площадка. Стоимость проживания в июле и августе — пять-шесть тысяч рублей за домик. Дополнительное спальное место (раскладушка) — 500 рублей. Если гости предпочитают расположиться на собственных надувных матрасах (неважно, сколько человек) — плату не берут.В городах можно снять жилье в частном секторе. Стоимость двухкомнатной квартиры со всеми удобствами в Сухуме в летний сезон — от трех с половиной до четырех тысяч рублей."Самый популярный курорт у российских туристов — Гагра: ближе к границе, больше мест размещения. Далее в порядке убывания — Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута", — перечисляет Домостроева.Стоит обратить внимание и на не слишком популярные места — например, Цандрыпш. Там и туристов меньше, и можно поторговаться. Хозяева ориентируются на спрос, лишь бы номера не пустовали.Жилье можно поискать на месте, но с учетом наплыва отдыхающих в сезон лучше бронировать заранее. Обычно владельцы гостевых домов просят внести предоплату за двое суток. Но при отмене ее могут не вернуть.Есть варианты попроще — с удобствами на улице или в общем коридоре. Стоимость такой комнаты (с кондиционером) за последние два года выросла, сейчас — около 700 рублей в пик сезона. На бывших советских турбазах с похожими условиями цены примерно такие же.Стоит обратить внимание, что в гостевых домах и частном секторе (в отличие от отелей) уборка и смена белья обычно не каждый день, а раз в неделю.Интернет и деньгиВалюта Абхазии — российский рубль. Но стоит учесть, что во многих местах нет безналичной оплаты, банкоматы встречаются нечасто, поэтому лучше приезжать с купюрами.Как правило, в отелях, гостевых домах и кафе есть вайфай. Мобильный интернет хороший, так что имеет смысл купить местную сим-карту. Правда, тарифы недешевые. Например, пакет 15 гигабайт интернета, 300 минут звонков на местные номера и 30 минут на российские обойдется в 1100 рублей в месяц плюс 200-250 рублей за подключение.Мобильный интернет актуален и в связи с довольно частыми и хаотичными отключениями электричества. Желательно иметь несколько портативных аккумуляторов и следить, чтобы они были заряжены. Хотя во многих отелях, гостевых домах и кафе эту проблему решают с помощью генераторов.Цены и питаниеВремена, когда в Абхазии все было "почти даром", прошли. Цены на сезонные овощи и фрукты сопоставимы с сочинскими или анапскими.Зато вкусной еды много. Стоит попробовать копченые мясо и рыбу, сыры — они продаются и на рынках, и в магазинах, входят в меню большинства ресторанчиков.Аутентичная кухня — в атмосферных апацхах, или кафе с очагом, расположенным прямо в зале. В форелевых хозяйствах можно и самому выловить рыбу к столу.Минимальная стоимость обеда (салат, первое, второе) в обычном курортном кафе — 500 рублей на человека.В жару лучше соблюдать несколько простых правил гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты. И пить только бутилированную и кипяченую воду.На поезде или автоНа поезде доехать напрямую можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Время в пути по маршруту Москва — Сухум — около двух суток. Стоимость билетов начинается от восьми тысяч рублей в плацкарте.Из Ростова до Сухума ходит прямой автобус, цена вопроса — 2200 рублей. Время в пути — более 17 часов.Остальные варианты — с пересадками. Самолетом или поездом до Адлера. Дальше — другим составом, комфортабельным автобусом (РЖД организовали такие мультимодальные перевозки), на маршрутке или на такси. Можно заказать трансфер —многие отели Абхазии предлагают эту услугу.С 8 июня по маршруту Сочи — Гагра ходит "Ласточка". Время в пути — три часа, билет стоит 800-1000 рублей."Я предпочитаю ездить в Абхазию на поезде. Время на границе фиксированное, тогда как на автомобиле есть риск застрять на несколько часов. Не нужно никуда выходить и тащить вещи на досмотр — сидишь на своем месте и ждешь, пока проверят документы. И трансфер до отеля от станции на территории Абхазии выходит дешевле, да и чемоданов можно взять больше, чем в самолет", — объясняет путешественница Екатерина Мечникова.Для туристических автобусов организовали отдельный коридор. Некоторые компании предлагают вариант: трансфер до границы, далее путешественники переходят ее пешком с вещами и пересаживаются в другой автобус, который уже развозит по отелям.В пик сезона на границе бывают многочасовые пробки. Пассажирам нужно выйти из машины и пройти без вещей на паспортный контроль отдельно от водителя."Больше всего автомобилей рано утром — где-то с пяти до восьми. Часов в десять уже нормально. В остальное время — как повезет", — говорит водитель Игорь Кутепов.Никаких особых документов на машину не требуется, но с 1 мая 2022 года иностранцы, включая россиян, обязаны оформить полис ОСАГО на время пребывания в республике. Стоимость — 1000 рублей на 15 дней.

https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html

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