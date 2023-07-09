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В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
23:31 09.07.2023 (обновлено: 23:32 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/abkhaziya-1883158788.html
В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов
В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов - РИА Новости, 09.07.2023
В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов
Сотрудники МЧС Абхазии спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды, сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:31
2023-07-09T23:32
туризм
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гагрский район
гулрыпшский район
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды, сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии в Гагрском районе после сильного ливня, прошедшего с субботы на воскресенье. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Сам район остался без света. Движение поездов в Абхазии временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. В течение всего дня спасатели оказывали помощь людям, застигнутым непогодой, вызванной грозовым фронтом. "В Гулрыпшском районе, у Ольгинских водопадов, группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники ПСО Сухума по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки десять туристов и троих местных граждан, доставив затем их в столицу. Девятнадцать человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района. Сегодня же стало известно, что в районе села Алахадзы Гагрского района, мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стало уносить в море. Однако, благодаря усилиям и бесстрашию очевидцев происшествия, мать и ребенок были спасены", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. Периодически в республике идет сильный ливень.
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абхазия
гагрский район
гулрыпшский район
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абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гагрский район, гулрыпшский район
Туризм, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гагрский район, Гулрыпшский район
В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов, попавших в зону непогоды

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на город Гагра, Абхазия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды, сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве.
Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии в Гагрском районе после сильного ливня, прошедшего с субботы на воскресенье. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Сам район остался без света. Движение поездов в Абхазии временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей.
В течение всего дня спасатели оказывали помощь людям, застигнутым непогодой, вызванной грозовым фронтом.
Гулрыпшском районе, у Ольгинских водопадов, группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники ПСО Сухума по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки десять туристов и троих местных граждан, доставив затем их в столицу. Девятнадцать человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района. Сегодня же стало известно, что в районе села Алахадзы Гагрского района, мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стало уносить в море. Однако, благодаря усилиям и бесстрашию очевидцев происшествия, мать и ребенок были спасены", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. Периодически в республике идет сильный ливень.
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ТуризмАбхазияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гагрский районГулрыпшский район
 
 
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