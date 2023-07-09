https://ria.ru/20230709/abkhaziya-1883158788.html

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов - РИА Новости, 09.07.2023

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов

Сотрудники МЧС Абхазии спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды, сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T23:31

2023-07-09T23:31

2023-07-09T23:32

туризм

абхазия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гагрский район

гулрыпшский район

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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды, сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии в Гагрском районе после сильного ливня, прошедшего с субботы на воскресенье. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Сам район остался без света. Движение поездов в Абхазии временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. В течение всего дня спасатели оказывали помощь людям, застигнутым непогодой, вызванной грозовым фронтом. "В Гулрыпшском районе, у Ольгинских водопадов, группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники ПСО Сухума по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки десять туристов и троих местных граждан, доставив затем их в столицу. Девятнадцать человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района. Сегодня же стало известно, что в районе села Алахадзы Гагрского района, мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стало уносить в море. Однако, благодаря усилиям и бесстрашию очевидцев происшествия, мать и ребенок были спасены", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. Периодически в республике идет сильный ливень.

https://ria.ru/20230708/plyazhi-1882882447.html

абхазия

гагрский район

гулрыпшский район

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абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гагрский район, гулрыпшский район