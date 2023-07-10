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Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
12:46 10.07.2023 (обновлено: 13:29 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883207537.html
Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода
Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода - РИА Новости, 10.07.2023
Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода
Жизни и здоровью туристов из-за непогоды в Гагрском районе Абхазии ничего не угрожает, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:46
2023-07-10T13:29
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
гагрский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 10 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью туристов из-за непогоды в Гагрском районе Абхазии ничего не угрожает, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба. "Мы просим наших гостей быть внимательными и хотя бы несколько дней не ходить на море купаться. Потому что те видео с купающимися в шторм отдыхающими, которые распространяются в сети, вызывают опасения", – сказал чиновник.На кадрах запечатлены туристы, которые подходят близко к морю и их сносит волнами.Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней повреждено около 800 домов в Гагрском районе. Спасатели продолжают устранять последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.
https://ria.ru/20230709/abkhaziya-1883158788.html
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туризм, новости - туризм, абхазия, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Гагрский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода

Министр: в Гагрском районе Абхазии нет угрозы здоровью туристов из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии
Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СУХУМ, 10 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью туристов из-за непогоды в Гагрском районе Абхазии ничего не угрожает, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.
"Мы просим наших гостей быть внимательными и хотя бы несколько дней не ходить на море купаться. Потому что те видео с купающимися в шторм отдыхающими, которые распространяются в сети, вызывают опасения", – сказал чиновник.
На кадрах запечатлены туристы, которые подходят близко к морю и их сносит волнами.
Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней повреждено около 800 домов в Гагрском районе. Спасатели продолжают устранять последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАбхазияГагрский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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