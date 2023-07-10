https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883207537.html

Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода

Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода - РИА Новости, 10.07.2023

Власти Абхазии рассказали, угрожает ли туристам непогода

Жизни и здоровью туристов из-за непогоды в Гагрском районе Абхазии ничего не угрожает, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:46

2023-07-10T12:46

2023-07-10T13:29

туризм

туризм

новости - туризм

абхазия

гагрский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867562373_0:129:2503:1537_1920x0_80_0_0_5cce8bc96b3edd67eca9aeb2eba06400.jpg

СУХУМ, 10 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью туристов из-за непогоды в Гагрском районе Абхазии ничего не угрожает, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба. "Мы просим наших гостей быть внимательными и хотя бы несколько дней не ходить на море купаться. Потому что те видео с купающимися в шторм отдыхающими, которые распространяются в сети, вызывают опасения", – сказал чиновник.На кадрах запечатлены туристы, которые подходят близко к морю и их сносит волнами.Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней повреждено около 800 домов в Гагрском районе. Спасатели продолжают устранять последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.

https://ria.ru/20230709/abkhaziya-1883158788.html

абхазия

гагрский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, абхазия, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)