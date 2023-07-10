https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883202249.html

В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи

В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи - РИА Новости, 10.07.2023

В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:45

2023-07-10T10:45

2023-07-10T10:45

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СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. "В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время", - цитирует министра пресс-служба ведомства. Хишба подчеркнул, что эта мера необходима для безопасности жителей и гостей страны, отметив, что ситуация сейчас не критичная, но необходим контроль. "Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море", - сказал он.МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район, где из-за ливней пострадали 700-800 домов. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.

https://ria.ru/20230709/abkhaziya-1883158788.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, абхазия, гагрский район