https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883202249.html
В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи
В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи - РИА Новости, 10.07.2023
В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:45
2023-07-10T10:45
2023-07-10T10:45
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туризм
новости - туризм
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абхазия
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СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды. "В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время", - цитирует министра пресс-служба ведомства. Хишба подчеркнул, что эта мера необходима для безопасности жителей и гостей страны, отметив, что ситуация сейчас не критичная, но необходим контроль. "Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море", - сказал он.МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район, где из-за ливней пострадали 700-800 домов. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.
https://ria.ru/20230709/abkhaziya-1883158788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, абхазия, гагрский район
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Абхазия, Гагрский район
В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи
Министр туризма порекомендовал на время закрыть все пляжи в Абхазии
СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи в стране из-за непогоды.
"В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время", - цитирует министра пресс-служба ведомства.
Хишба подчеркнул, что эта мера необходима для безопасности жителей и гостей страны, отметив, что ситуация сейчас не критичная, но необходим контроль.
"Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море", - сказал он.
МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район, где из-за ливней пострадали 700-800 домов. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.
В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов