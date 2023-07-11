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Биография Рудольфа Абеля

Биография Рудольфа Абеля - РИА Новости, 11.07.2023

Биография Рудольфа Абеля

Советский разведчик Рудольф Иванович Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) родился 11 июля 1903 года в городе Ньюкасл (Англия) в семье русских... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:00

2023-07-11T01:00

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Советский разведчик Рудольф Иванович Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) родился 11 июля 1903 года в городе Ньюкасл (Англия) в семье русских политэмигрантов.Его отец – уроженец Ярославской губернии, из семьи обрусевших немцев, был активным участником революционной деятельности. Мать – уроженка Саратова – также участвовала в революционном движении. За свою революционную деятельность супруги Фишер в 1901 году были высланы за границу и осели в Англии.В 16 лет Вильям Фишер успешно сдал экзамен в Лондонский университет, но учиться там ему не пришлось. В 1920 году семья Фишеров вернулась в Москву. В 1922 году Фишер, с детства проявлявший заметную склонность к рисованию, поступил во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), откуда в 1924 году полтора года перевелся в Московский институт востоковедения, на индийское отделение.После первого курса был призван на службу в Красную Армию. Службу проходил во Владимире, в 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа. Всего за год, с октября 1925 года по ноябрь 1926 года, он сумел настолько хорошо освоить профессию радиста, что считался лучшим среди сослуживцев. После демобилизации работал радиотехником в научно-исследовательском институте ВВС Красной армии (ныне государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ имени Валерия Чкалова).В 1927 году был принят на работу в иностранный отдел ОГПУ (внешняя разведка) на должность помощника уполномоченного.В 1931 году Вильям Фишер подал в консульство Британии в Москве прошение о выдаче ему британского паспорта – на том основании, что семья при возвращении в Россию не стала отказываться от гражданства Великобритании. Вскоре он получил документ на руки и отправился в первую свою служебную командировку в Норвегию, откуда в 1935 году ненадолго вернулся в Москву и снова уехал за границу – в Англию, где и работал до 1937 года. В служебные обязанности Фишера входило обеспечение радиосвязью норвежской и британской нелегальных резидентур советской разведки.В конце 1938 года без объяснения причин Фишер был уволен из разведки. Это объяснялось недоверием глава наркомата внутренних дел Лаврентия Берия к кадрам, работавшим с "врагами народа".Вильям Фишер устроился на работу во Всесоюзную торговую палату, позже перешел на авиапромышленный завод. Неоднократно обращался с рапортами о восстановлении его в разведке.В сентябре 1941 года его просьба была удовлетворена. Фишер был зачислен в подразделение, занимавшееся организацией диверсионных групп и партизанских отрядов в тылу гитлеровских оккупантов. В этот период подружился с другим разведчиком – Рудольфом Абелем, имя и биографию которого Фишер позже использовал. Фишер готовил радистов для партизанских отрядов и разведывательных групп, засылаемых в оккупированные Германией страны.По окончании войны Фишер вновь вернулся на работу в управление нелегальной разведки. В ноябре 1948 года было принято решение направить его на нелегальную работу в США для получения информации от источников, работающих в атомных объектах. Агентами-связниками для "Марка" (псевдоним Фишера) были выделены разведчики-нелегалы супруги Леонтина и Моррис Коэн. Служба Фишера была успешной: уже в 1949 году он был награжден орденом Красного Знамени.В 1952 году в помощь Вильяму Фишеру был направлен радист нелегальной разведки Рейно Хейханен (псевдоним "Вик"). Однако советское руководство было не удовлетворено результатами его работы и решило отозвать Хейханена на Родину, тот пошел на предательство, сообщив американским властям о своей работе в нелегальной разведке и выдав Фишера.Москва успела предупредить Вильяма Фишера об опасности, и он на некоторое время уехал из своей квартиры в Нью-Йорке. Но потом, когда стало ясно, что его точный адрес ФБР неизвестен, вернулся, чтобы уничтожить компрометирующие материалы. В один из дней его заметили сотрудники службы наружного наблюдения ФБР, и 20 июня 1957 года разведчика арестовали в номере гостиницы "Латам", где он жил после предательства "Вика".Для того, чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель Вильям Фишер при аресте назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. В ходе следствия он категорически отрицал свою принадлежность к разведке, отказался от дачи показаний на суде и отклонил попытки сотрудников американских спецслужб склонить его к предательству. Его приговорили к 32 годам тюремного заключения. Фишер-Абель находился в одиночной камере в тюрьме Нью-Йорка, затем был переведен в исправительную тюрьму в Атланте. В заключении занимался решением математических задач, много рисовал.Несколько лет над проблемой освобождения Фишера-Абеля работала большая группа сотрудников КГБ. С Абелем, не признавая в нем агента разведки, наладили переписку его якобы родственники. Они наняли адвокатов. Сначала дело шло медленно, американцы не доверяли такому "родству". Москва хотела вернуть Фишера, но достойных предложений для обмена не было. Судьба разведчика начала меняться 1 мая 1960 года, когда в СССР был сбит пилот шпионского самолета U-2 Фрэнсис Пауэрс.Маршрут разведывательного полета самолета пролегал от базы Пешавар (Пакистан) через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР (Аральское море – Свердловск (ныне Екатеринбург) – Киров – Плесецк) и должен был завершиться на авиабазе Буде в Норвегии. Его целью была фотосъемка военных объектов.После пересечения границы СССР самолетом-разведчиком ПВО долго ничего не могло с ним сделать: советским истребителям не хватало высоты, а зенитные ракеты наземного базирования почти нигде еще не стояли. Его смогли сбить только в Свердловской области ракетой зенитного ракетного комплекса С-75, когда самолет вошел в зону его работы. Взрыв оторвал хвостовую часть U-2, и машина стала падать. Пауэрс выбросился с парашютом. После приземления был арестован, а позже осужден на 10 лет тюремного заключения. Американская пресса выдвинула идею обмена Пауэрса на Абеля. Активизировалась и советская разведка. "Родственники" Абеля договорились об обмене с ЦРУ через адвокатов Абеля Джеймса Доннована и Вольфганга Фогеля. Американцы понимали, что такой разведчик как Абель важнее, чем летчик. Поэтому, кроме Пауэрса, Москва обещала освободить американского студента из Йеля Фредерика Прайора, который был арестован за шпионаж в Восточном Берлине в августе 1961 года, и молодого американца Марвина Макинена из Пенсильванского университета, отбывавшего срок за шпионаж в тюрьме в Киеве.Для обмена выбрали мост Глиникер-Брюкке, через который проходила граница между Западным Берлином и ГДР. Глиникский мост выбрали из-за соображений безопасности. Государственная граница проходила ровно по середине 100-метрового моста. Место было сравнительно безлюдным, все подходы хорошо просматривались, и мост хорошо охраняли. Переход гражданских лиц был запрещен.Около девяти часов утра 10 февраля 1962 года с западной стороны подъехали американские автомобили. С восточной прибыли машины советских и восточногерманских представителей. Как только по рации поступил сигнал, что в другом районе Берлина, у контрольно-пропускного пункта "Чарли" американцам передан Прайор, началась главная операция (Макинена передали через месяц). Официальные представители двух держав встретились на середине моста и завершили процедуру. Сюда были приглашены Абель и Пауэрс, их опознали. Абелю вручили документ об освобождении, подписанный в Вашингтоне 31 января 1962 года американским президентом Джоном Кеннеди и министром юстиции Робертом Кеннеди. Затем Абель и Пауэрс пошли каждый на свою сторону границы.После отдыха и лечения Вильям Фишер вернулся к работе в центральном аппарате разведки. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов.15 ноября 1971 года Вильям Фишер скончался. Похоронен на Донском кладбище в Москве.За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности он был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".В 2009 году Первым каналом был создан художественный двухсерийный биографический фильм "Правительство США против Рудольфа Абеля" из серии "Поединки" (в главной роли Юрий Беляев). Отчасти о судьбе Вильяма Фишера рассказывает культовая картина 1960-х годов "Мертвый сезон" Саввы Кулиша, в начале которой с небольшим комментарием к зрителям с экрана обратился сам легендарный разведчик. Он работал в качестве консультанта и над другим знаменитым советским шпионским фильмом – "Щит и меч" Владимира Басова, где главного героя, которого сыграл Станислав Любшин, звали Александр Белов (А. Белов – в честь Абеля). Американский режиссер Стивен Спилберг снял о судьбе советского разведчика и его обмене фильм "Шпионский мост". 18 декабря 2015 года в Самаре была открыта мемориальная доска Вильяму Фишеру. Табличка, автором которой стал самарский архитектор Дмитрий Храмов, появилась на доме № 8 по улице Молодогвардейской. Предполагается, что именно здесь в годы Великой Отечественной войны проживала семья разведчика. Сам Вильям Фишер в это время преподавал радиодело в секретной разведшколе, а позже из Куйбышева (ныне Самара) вел радиоигры с немецкой разведкой. Одна из новых улиц подмосковных Мытищ названа именем разведчика Абеля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, фрэнсис пауэрс, рудольф абель (вильям фишер), фбр, валерий чкалов, москва, англия, ссср, кгб рсфср