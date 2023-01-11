https://ria.ru/20230111/koeny-1844073868.html

В Москве открыли мемориальную доску разведчикам супругам Коэнам

В Москве открыли мемориальную доску разведчикам супругам Коэнам - РИА Новости, 11.01.2023

В Москве открыли мемориальную доску разведчикам супругам Коэнам

Мемориальную доску выдающимся советским разведчикам-нелегалам, выходцам из США, Героям России супругам Леонтине и Моррису Коэнам открыли в Москве, передает... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:42

2023-01-11T11:42

2023-01-11T12:19

безопасность

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мемориальную доску выдающимся советским разведчикам-нелегалам, выходцам из США, Героям России супругам Леонтине и Моррису Коэнам открыли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония состоялась по инициативе Службы внешней разведки РФ и Российского исторического общества и была приурочена к отмечаемому в среду 110-летию со дня рождения Леонтины Коэн. Мемориальная доска открыта в центре Москвы, на доме по Большой Бронной улице, где жили супруги Коэны. Ее автором стал скульптор, народный художник России, трижды лауреат премии СВР в области литературы и искусства Андрей Ковальчук. Директор СВР Сергей Нарышкин снял покрывало с мемориальной доски, прозвучал государственный гимн России. В разведке есть выражение "семейная резидентура" - так говорят о семейной паре разведчиков-нелегалов, работающих вместе, ведущих незримый бой, обеспечивая интересы и безопасность России, отметил Нарышкин. "Такой легендарной семейной резидентурой была и супружеская пара Морриса и Леонтины Коэнов", - подчеркнул директор СВР. Супруги Коэн работали в разных странах, но выдающихся результатов добились, работая в составе нелегальных резидентур в США и Великобритании, добавил Нарышкин. "В частности, они были активными участниками блестящей разведывательной операции "Энормоз" - операции по добыванию секретной информации об американской ядерной программе. И вклад супругов Коэн в достижение ядерного паритета между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки переоценить просто невозможно", - сказал Нарышкин. В доме, на котором сегодня открылась мемориальная доска, Моррис и Леонтина Коэны прожили без малого четверть века, и среди их соседей были тоже выдающиеся люди - актеры, режиссеры, ученые, конструкторы, отметил директор СВР. И, поскольку профессия разведчика предполагает наличие и глубокого аналитического взгляда на развитие тех или иных ключевых процессов в мире, а также определенного артистизма, способности к перевоплощению, то можно сказать, что здесь супруги Коэн попали в свою среду, добавил Нарышкин. "Хотя большинство соседей так и не узнали, кто же на самом деле эти люди - скромная пара, которые были и остаются героями. Но таковы правила и требования профессии, которой Моррис и Леонтина Коэны посвятили свою жизнь. Профессии, девизом которой являются слова "Без права на славу, во славу державы", - сказал директор СВР. Андрей Ковальчук признался, что с большим интересом работал над созданием нынешней мемориальной доски. Хотя Моррис и Леонтина Коэны выросли не в России, но это были люди, которые по-настоящему искренне, по велению души стали помогать Советскому Союзу для того, чтобы в мире существовал паритет - то, о чем сейчас говорится, рассказал Ковальчук РИА Новости."Очень важно подчеркнуть, что супруги Коэны помогали советской разведке не за деньги, а потому, что понимали, что могут помочь спасти человечество от гораздо более страшной войны, чем Вторая мировая", - добавил он.За основу мемориальной доски была взята известная фотография, где супруги Коэны запечатлены рядом, и где очень чувствуется их взаимная любовь, подчеркнул Ковальчук. "Это уникальный случай семейной пары, которая пронесла свою любовь сквозь многие десятилетия. И такая человеческая близость, конечно, просто покоряет", - отметил он.Супруги Коэн особо праздновали дату 25 октября - день своего прибытия в СССР из Великобритании после освобождения в 1969 году, и в их квартире в разные годы собирались выдающиеся соратники по службе, рассказал ветеран СВР, генерал-майор в отставке Сергей Яковлев. В частности, их гостями были советские разведчики Конон Молодый, Герой России Анатолий Яцков, участник легендарной "Кембриджской пятерки" Дональд Маклин, добавил он. "Это было собрание "звезд" советской разведки", - подчеркнул Яковлев. Моррис и Леонтина Коэны также передавали свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам и были "неоценимыми учителями", отметил он.Моррис Коэн (1910-1995), потомок выходцев из Российской империи, выпускник Колумбийского университета, был убежденным антифашистом, состоял в компартии США, в 1937–1938 годах участвовал в Гражданской войне в Испании в составе интернациональной бригады имени Линкольна, где и привлек внимание советской внешней разведки. Впоследствии Моррис и его жена Леонтина (1913-1992), с которой он познакомился на антифашистском митинге в Нью-Йорке, вели активную работу по сбору информации о разработке американского ядерного оружия, что позволило ускорить советский атомный проект и в кратчайшие сроки достичь стратегического паритета. В 1949–1950 годах супруги Коэн действовали в США под началом легендарного советского разведчика-нелегала Вильяма Фишера (широко известного под именем Рудольфа Абеля). В 1954 году были направлены в Великобританию, где под именами новозеландских супругов Питера и Хелен Крогеров работали в резидентуре еще одного легендарного отечественного нелегального разведчика Конона Молодого. В этот период ими была добыта важнейшая политическая, научно-техническая и военно-стратегическая информация, в частности, о программе создания британцами новейшего ракетного вооружения. Из-за предательства в 1961 году Моррис и Леонтина Коэны были арестованы британской контрразведкой и приговорены к 25 и 20 годам заключения соответственно, однако не выдали никаких сведений. В 1969 году их обменяли на арестованного в Советском Союзе агента западных спецслужб Джеральда Брука. После освобождения супруги обосновались в Москве, где до самой смерти продолжали трудиться по линии нелегальной разведки. Согласно информации на сайте СВР, Коэны участвовали в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Леонтина Коэн выполняла специальные задания, выезжала в различные европейские страны для организации встреч с разведчиками-нелегалами. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых и опасных условиях. За успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом героизм и мужество в 1995 году Моррису Коэну, а в 1996 году Леонтине Коэн было посмертно присвоено звание Героя России. Бронзовый барельеф с изображением супругов Коэн размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР. Дом по адресу улица Большая Бронная, 2/6, где жили Коэны, носит неофициальное название "золотой перекресток": в нем проживали многие деятели культуры, науки и техники — актеры Юрий Никулин и Ростислав Плятт, театральные режиссеры Валентин Плучек и Андрей Гончаров, пианист Святослав Рихтер, инженер-гидростроитель, дважды Герой Социалистического Труда Александр Александров и другие.

https://ria.ru/20220630/putin-1799433343.html

https://ria.ru/20221129/razvedka-1834938496.html

https://ria.ru/20220629/razvedchiki-1798896205.html

https://ria.ru/20220628/razvedka-1798767000.html

https://ria.ru/20220531/pamyatnik-1791956187.html

https://ria.ru/20220210/pismo-1771982241.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин