https://ria.ru/20230710/vstuplenie-1883404069.html

Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО

Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО

Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:58

2023-07-10T22:58

2023-07-10T22:58

в мире

швеция

турция

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

вильнюс

ульф кристерссон

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он заявил, что Эрдоган на встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном согласился "как можно скорее" передать заявку Швеции для вступления в НАТО на ратификацию в турецкий парламент. "Швеция согласилась способствовать возобновлению процесса вступления Турции в ЕС, а также модернизировать таможенный союз ЕС и Турции, способствовать либерализации визового вопроса", - сказал генсек. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".

https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html

швеция

турция

вильнюс

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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, вильнюс, ульф кристерссон, евросоюз, нато