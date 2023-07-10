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Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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22:58 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vstuplenie-1883404069.html
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:58
2023-07-10T22:58
в мире
швеция
турция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
вильнюс
ульф кристерссон
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он заявил, что Эрдоган на встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном согласился "как можно скорее" передать заявку Швеции для вступления в НАТО на ратификацию в турецкий парламент. "Швеция согласилась способствовать возобновлению процесса вступления Турции в ЕС, а также модернизировать таможенный союз ЕС и Турции, способствовать либерализации визового вопроса", - сказал генсек. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, вильнюс, ульф кристерссон, евросоюз, нато
В мире, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Ульф Кристерссон, Евросоюз, НАТО
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО

Столтенберг: Швеция поспособствует активизации процесса вступления Турции в ЕС

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее он заявил, что Эрдоган на встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном согласился "как можно скорее" передать заявку Швеции для вступления в НАТО на ратификацию в турецкий парламент.
"Швеция согласилась способствовать возобновлению процесса вступления Турции в ЕС, а также модернизировать таможенный союз ЕС и Турции, способствовать либерализации визового вопроса", - сказал генсек.
При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО
Вчера, 15:06
 
В миреШвецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергВильнюсУльф КристерссонЕвросоюзНАТО
 
 
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