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Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:58
2023-07-10T22:58
2023-07-10T22:58
в мире
швеция
турция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
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ульф кристерссон
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он заявил, что Эрдоган на встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном согласился "как можно скорее" передать заявку Швеции для вступления в НАТО на ратификацию в турецкий парламент. "Швеция согласилась способствовать возобновлению процесса вступления Турции в ЕС, а также модернизировать таможенный союз ЕС и Турции, способствовать либерализации визового вопроса", - сказал генсек. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, вильнюс, ульф кристерссон, евросоюз, нато
В мире, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Ульф Кристерссон, Евросоюз, НАТО
Швеция поможет продвижению процесса вступления Турции в ЕС, заявили в НАТО
Столтенберг: Швеция поспособствует активизации процесса вступления Турции в ЕС