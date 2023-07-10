https://ria.ru/20230710/vstrecha-1883223205.html

Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.07.2023

Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:19

2023-07-10T12:19

2023-07-10T13:04

си цзиньпин

пекин

китай

совет федерации рф

валентина матвиенко

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.В настоящее время делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.

https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

пекин

китай

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си цзиньпин, пекин, китай, совет федерации рф, валентина матвиенко, всекитайское собрание народных представителей