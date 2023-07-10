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Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.07.2023
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12:19 10.07.2023 (обновлено: 13:04 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vstrecha-1883223205.html
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:19
2023-07-10T13:04
си цзиньпин
пекин
китай
совет федерации рф
валентина матвиенко
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.В настоящее время делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
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си цзиньпин, пекин, китай, совет федерации рф, валентина матвиенко, всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин, Пекин, Китай, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Всекитайское собрание народных представителей
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Спикер Совета Федерации Матвиенко в ходе визита в Пекин проводит встречу с Си Цзиньпином

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.
В настоящее время делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова
21 июня, 17:39
 
Си ЦзиньпинПекинКитайСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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