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Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:19
2023-07-10T12:19
2023-07-10T13:04
си цзиньпин
пекин
китай
совет федерации рф
валентина матвиенко
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.В настоящее время делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
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си цзиньпин, пекин, китай, совет федерации рф, валентина матвиенко, всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин, Пекин, Китай, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Всекитайское собрание народных представителей
Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином
Спикер Совета Федерации Матвиенко в ходе визита в Пекин проводит встречу с Си Цзиньпином