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Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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13:01 10.07.2023 (обновлено: 13:41 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883234510.html
Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО
Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:01
2023-07-10T13:41
в мире
швеция
турция
евросоюз
нато
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 10 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза."Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы... Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции (в НАТО – ред.), как сделали это ранее в отношении Финляндии", - заявил Эрдоган в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. По его словам, он сообщил об этом условии президенту США Джо Байдену.Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены.Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник в Вильнюсе встречу с участием Эрдогана и Кристерссона, чтобы попытаться снять препятствия на пути Швеции в Североатлантический альянс. Встреча пройдет накануне саммита НАТО 11-12 июля, на котором стороны хотели объявить о вступлении нового члена, однако окончательной доверенности достигнуть пока не удалось.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230706/shvetsiya-1882510374.html
https://ria.ru/20230704/ratifikatsiya-1882221395.html
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в мире, швеция, турция, евросоюз, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, Турция, Евросоюз, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО

Эрдоган заявил, что перед вхождением Швеции в НАТО необходимо принять Турцию в Евросоюз

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.
"Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы... Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции (в НАТО – ред.), как сделали это ранее в отношении Финляндии", - заявил Эрдоган в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. По его словам, он сообщил об этом условии президенту США Джо Байдену.
Президент США Джо Байден обращается с речью перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ
6 июля, 09:37
Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник в Вильнюсе встречу с участием Эрдогана и Кристерссона, чтобы попытаться снять препятствия на пути Швеции в Североатлантический альянс. Встреча пройдет накануне саммита НАТО 11-12 июля, на котором стороны хотели объявить о вступлении нового члена, однако окончательной доверенности достигнуть пока не удалось.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Сийярто рассказал о ратификации членства Швеции в НАТО
4 июля, 18:02
 
В миреШвецияТурцияЕвросоюзНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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