https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883234510.html

Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО

Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Эрдоган заявил, что открытие двери ЕС для Турции откроет Швеции путь в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:01

2023-07-10T13:01

2023-07-10T13:41

в мире

швеция

турция

евросоюз

нато

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 10 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза."Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы... Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции (в НАТО – ред.), как сделали это ранее в отношении Финляндии", - заявил Эрдоган в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. По его словам, он сообщил об этом условии президенту США Джо Байдену.Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены.Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник в Вильнюсе встречу с участием Эрдогана и Кристерссона, чтобы попытаться снять препятствия на пути Швеции в Североатлантический альянс. Встреча пройдет накануне саммита НАТО 11-12 июля, на котором стороны хотели объявить о вступлении нового члена, однако окончательной доверенности достигнуть пока не удалось.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230706/shvetsiya-1882510374.html

https://ria.ru/20230704/ratifikatsiya-1882221395.html

швеция

турция

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Кирилл Волков

в мире, швеция, турция, евросоюз, нато, реджеп тайип эрдоган