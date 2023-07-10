https://ria.ru/20230710/telo-1883405942.html
Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым
Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым - РИА Новости, 10.07.2023
Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым
Тело 11-летнего ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены в заброшенном здании, нашли в Лужском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:18
2023-07-10T23:18
2023-07-10T23:18
происшествия
ленинградская область
лужский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Тело 11-летнего ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены в заброшенном здании, нашли в Лужском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. С заявлением о пропаже 11-летнего сына обратилась местная жительница в ночь с 9 на 10 июля. На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и МЧС. В понедельник было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел. "В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградская область, лужский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ленинградская область, Лужский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым
В Ленинградской области нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика, придавленное плитой