https://ria.ru/20230710/telo-1883405942.html

Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым

Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым - РИА Новости, 10.07.2023

Пропавшего в Ленинградской области ребенка нашли мертвым

Тело 11-летнего ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены в заброшенном здании, нашли в Лужском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:18

2023-07-10T23:18

2023-07-10T23:18

происшествия

ленинградская область

лужский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Тело 11-летнего ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены в заброшенном здании, нашли в Лужском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. С заявлением о пропаже 11-летнего сына обратилась местная жительница в ночь с 9 на 10 июля. На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и МЧС. В понедельник было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел. "В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230709/telo-1883118121.html

ленинградская область

лужский район

россия

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происшествия, ленинградская область, лужский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия