https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html

ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО

ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО

В Европейской комиссии заявили, что ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Турции по присоединению к Евросоюзу не связаны между собой. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:06

2023-07-10T15:06

2023-07-10T15:06

в мире

швеция

турция

финляндия

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

ульф кристерссон

нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. В Европейской комиссии заявили, что ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Турции по присоединению к Евросоюзу не связаны между собой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза. "ЕС имеет очень четкий процесс присоединения, есть определенный набор шагов, которые страна-кандидат должна выполнить, эти процессы (членство Швеции в НАТО и присоединение Турции к ЕС - ред.) не могут быть увязаны", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант. В свою очередь, представитель ЕК Ана Писонеро пояснила, что Еврокомиссия следит за прогрессом стран-кандидатов, "очередной ежегодный обзор такого прогресса будет, как мы ожидаем, опубликован в октябре". Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник в Вильнюсе встречу с участием Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона, чтобы попытаться снять препятствия на пути Швеции в Североатлантический альянс. Встреча пройдет накануне саммита НАТО 11-12 июля, на котором стороны хотели объявить о вступлении нового члена, однако окончательной доверенности достигнуть пока не удалось. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230708/nato-1883010646.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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в мире, швеция, турция, финляндия, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, ульф кристерссон, нато, евросоюз, еврокомиссия