https://ria.ru/20230710/si-1883224532.html

Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина - РИА Новости, 10.07.2023

Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:26

2023-07-10T12:26

2023-07-10T12:29

политика

си цзиньпин

россия

китай

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина."Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным), он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html

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Кирилл Волков

политика, си цзиньпин, россия, китай, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф