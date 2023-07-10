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Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина - РИА Новости, 10.07.2023
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12:26 10.07.2023 (обновлено: 12:29 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/si-1883224532.html
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:26
2023-07-10T12:29
политика
си цзиньпин
россия
китай
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина."Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным), он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.
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политика, си цзиньпин, россия, китай, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

Матвиенко передала Си Цзиньпину теплый привет и наилучшие пожелания от Путина

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина.
"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным), он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.
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ПолитикаСи ЦзиньпинРоссияКитайВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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