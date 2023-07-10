https://ria.ru/20230710/si-1883224532.html
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:26
2023-07-10T12:26
2023-07-10T12:29
политика
си цзиньпин
россия
китай
валентина матвиенко
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совет федерации рф
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина."Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным), он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Матвиенко передала Си Цзиньпину теплый привет и наилучшие пожелания от Путина
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина.
"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным), он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.
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