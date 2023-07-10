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Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала - РИА Новости, 10.07.2023
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала
Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:02
2023-07-10T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
сенегал
маки салл
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка, заявил глава Сенегала Маки Салл. Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. В интервью газете Financial Times, сенегальский президент отметил, что это пожелание было доведено до российского лидера во время миротворческой миссии шести африканских стран в Киев и Москву. "До следующего саммита Россия-Африка он (Путин) должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться к миру хотя бы в гуманитарном плане", - сказал Салл изданию. Президент Сенегала сказал, что дальнейший обмен военнопленными и возвращение в Украину детей, "может быть очень хорошим сигналом". "Мы продолжим использовать саммит Россия-Африка для того, чтобы посмотреть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались осуществить между Москвой и Киевом", - отметил Салл. Президент РФ 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230630/briks-1881347791.html
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в мире, сенегал, маки салл, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сенегал, Маки Салл, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала

Лидер Сенегала Салл: Африка ждет от Путина желания двигаться к миру до саммита в России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка, заявил глава Сенегала Маки Салл.
Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
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В интервью газете Financial Times, сенегальский президент отметил, что это пожелание было доведено до российского лидера во время миротворческой миссии шести африканских стран в Киев и Москву.
"До следующего саммита Россия-Африка он (Путин) должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться к миру хотя бы в гуманитарном плане", - сказал Салл изданию. Президент Сенегала сказал, что дальнейший обмен военнопленными и возвращение в Украину детей, "может быть очень хорошим сигналом".
"Мы продолжим использовать саммит Россия-Африка для того, чтобы посмотреть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались осуществить между Москвой и Киевом", - отметил Салл.
Президент РФ 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
Выбросили все на свалку истории – Путин о заключенных с Украиной договоренностях - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСенегалМаки СаллВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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