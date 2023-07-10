Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала
Лидер Сенегала Салл: Африка ждет от Путина желания двигаться к миру до саммита в России
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка, заявил глава Сенегала Маки Салл.
Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
"До следующего саммита Россия-Африка он (Путин) должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться к миру хотя бы в гуманитарном плане", - сказал Салл изданию. Президент Сенегала сказал, что дальнейший обмен военнопленными и возвращение в Украину детей, "может быть очень хорошим сигналом".
"Мы продолжим использовать саммит Россия-Африка для того, чтобы посмотреть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались осуществить между Москвой и Киевом", - отметил Салл.
Президент РФ 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.