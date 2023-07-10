https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html

Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала

Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала - РИА Новости, 10.07.2023

Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала

Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:02

2023-07-10T12:02

2023-07-10T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

сенегал

маки салл

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792896264_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_6115a3f9c9b11190528f958b6bd776c1.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка, заявил глава Сенегала Маки Салл. Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. В интервью газете Financial Times, сенегальский президент отметил, что это пожелание было доведено до российского лидера во время миротворческой миссии шести африканских стран в Киев и Москву. "До следующего саммита Россия-Африка он (Путин) должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться к миру хотя бы в гуманитарном плане", - сказал Салл изданию. Президент Сенегала сказал, что дальнейший обмен военнопленными и возвращение в Украину детей, "может быть очень хорошим сигналом". "Мы продолжим использовать саммит Россия-Африка для того, чтобы посмотреть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались осуществить между Москвой и Киевом", - отметил Салл. Президент РФ 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230630/briks-1881347791.html

https://ria.ru/20230617/dogovor-1878916997.html

сенегал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сенегал, маки салл, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр