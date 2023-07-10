https://ria.ru/20230710/platforma-1883341151.html
АО "ГЛОНАСС": платформа кибербезопасности защитит машины от хакеров
АО "ГЛОНАСС": платформа кибербезопасности защитит машины от хакеров - РИА Новости, 10.07.2023
АО "ГЛОНАСС": платформа кибербезопасности защитит машины от хакеров
Первая разрабатываемая в России платформа кибербезопасности транспортных средств позволит защитить автомобили от кибератак и хакерского перехвата управления... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:55
2023-07-10T16:55
2023-07-10T17:37
роман головченко
михаил мишустин
алексей райкевич
технологии
россия
глонасс (система навигации)
иннопром
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первая разрабатываемая в России платформа кибербезопасности транспортных средств позволит защитить автомобили от кибератак и хакерского перехвата управления машинами, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Как сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС", решение было представлено главе российского правительства Михаилу Мишустину, премьер-министрам Республики Беларусь Роману Головченко и Казахстана Алихану Смаилову на международной промышленной выставке "Иннопром-2023".Ранее ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, "Лаборатория Касперского" и АО "ГЛОНАСС" сообщили, что разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств. "Главная задача создаваемой нами первой в России платформы кибербезопасности транспортных средств - защита миллионов россиян - пользователей транспортных систем от преднамеренных кибератак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб гражданам и государству. Особое значение исключение таких рисков имеет для общественного транспорта, корпоративных автопарков", - сказал Райкевич. По его словам, в настоящее время большинство автовладельцев оказываются просто не в курсе того, что их автомобили в постоянном режиме передают поток данных за пределы России, чаще всего в недружественные юрисдикции, получают какие-либо команды в онлайн-режиме, а программное обеспечение обновляется удалено. Автомобили под защитой "С помощью платформы весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. Это исключит ситуацию, схожую со смартфонами, когда автомобиль может превратиться в инструмент нанесения ущерба или просто в бесполезный "кирпич" с заблокированными цифровыми системами и рядом функций, за которые автовладелец заплатил при покупке машины", - пояснил Райкевич. Блок телематики разработки ФГУП "НАМИ" в отличие от подобных иностранных модулей использует защищенную сеть связи "ГЛОНАСС" с максимальным радиопокрытием на территории России. "С помощью этого мы исключаем ключевую уязвимость - бесконтрольный трансграничный обмен данными эксплуатируемых в России автомобилей", - сообщил топ-менеджер. Авторы проекта ожидают, что создание на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак совместно с "Лабораторией Касперского" защитит критическую инфраструктуру управления подключёнными транспортными средствами от существующих и перспективных угроз при массовом внедрении высокоавтоматизированных автомобилей. "Запуск платформы кибербезопасности транспортных средств будет иметь положительный экономический эффект для российского автопрома, будет снижен ущерб от киберинцидентов с автомобилями, сформированы новые высокотехнологичные рабочие места. При этом мы не нарушаем конфиденциальность российских автопроизводителей. Для этого будет создана локальная версия, когда все данные хранятся и обрабатываются в их контуре, передаются только данные об инцидентах, по аналогии с архитектурой аналогичных систем в финансовом секторе", - отметил Райкевич. По его словам, в проекте используются лучше мировые практики, в первую очередь опыт Китая, где еще в 2021 году введено регулирование, запрещающее передачу за границу любой информации, собираемой от подключенных транспортных средств без разрешения органов государственной власти.
https://ria.ru/20230616/glonass-1878505459.html
https://ria.ru/20230616/glonass-1878504050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, михаил мишустин, алексей райкевич, технологии, россия, глонасс (система навигации), иннопром
Роман Головченко, Михаил Мишустин, Алексей Райкевич, Технологии, Россия, ГЛОНАСС (система навигации), Иннопром
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первая разрабатываемая в России платформа кибербезопасности транспортных средств позволит защитить автомобили от кибератак и хакерского перехвата управления машинами, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Как сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС", решение было представлено главе российского правительства Михаилу Мишустину
, премьер-министрам Республики Беларусь Роману Головченко
и Казахстана Алихану Смаилову
на международной промышленной выставке "Иннопром-2023".
Ранее ФГУП "НАМИ
", подведомственное Минпромторгу
РФ, "Лаборатория Касперского
" и АО "ГЛОНАСС" сообщили, что разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств.
«
"Главная задача создаваемой нами первой в России платформы кибербезопасности транспортных средств - защита миллионов россиян - пользователей транспортных систем от преднамеренных кибератак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб гражданам и государству. Особое значение исключение таких рисков имеет для общественного транспорта, корпоративных автопарков", - сказал Райкевич.
По его словам, в настоящее время большинство автовладельцев оказываются просто не в курсе того, что их автомобили в постоянном режиме передают поток данных за пределы России, чаще всего в недружественные юрисдикции, получают какие-либо команды в онлайн-режиме, а программное обеспечение обновляется удалено.
"С помощью платформы весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. Это исключит ситуацию, схожую со смартфонами, когда автомобиль может превратиться в инструмент нанесения ущерба или просто в бесполезный "кирпич" с заблокированными цифровыми системами и рядом функций, за которые автовладелец заплатил при покупке машины", - пояснил Райкевич.
Блок телематики разработки ФГУП "НАМИ" в отличие от подобных иностранных модулей использует защищенную сеть связи "ГЛОНАСС" с максимальным радиопокрытием на территории России. "С помощью этого мы исключаем ключевую уязвимость - бесконтрольный трансграничный обмен данными эксплуатируемых в России автомобилей", - сообщил топ-менеджер.
АО "ГЛОНАСС" планирует создание спутникового трекера для туристов
Авторы проекта ожидают, что создание на основе госинформсистемы "ЭРА-
ГЛОНАСС" центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак совместно с "Лабораторией Касперского" защитит критическую инфраструктуру управления подключёнными транспортными средствами от существующих и перспективных угроз при массовом внедрении высокоавтоматизированных автомобилей.
"Запуск платформы кибербезопасности транспортных средств будет иметь положительный экономический эффект для российского автопрома, будет снижен ущерб от киберинцидентов с автомобилями, сформированы новые высокотехнологичные рабочие места. При этом мы не нарушаем конфиденциальность российских автопроизводителей. Для этого будет создана локальная версия, когда все данные хранятся и обрабатываются в их контуре, передаются только данные об инцидентах, по аналогии с архитектурой аналогичных систем в финансовом секторе", - отметил Райкевич.
По его словам, в проекте используются лучше мировые практики, в первую очередь опыт Китая
, где еще в 2021 году введено регулирование, запрещающее передачу за границу любой информации, собираемой от подключенных транспортных средств без разрешения органов государственной власти.
АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками