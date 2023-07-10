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Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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23:37 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/nato-1883406943.html
Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО
Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Twitter заявил, что присоединение Швеции к НАТО усилит альянс и укрепит безопасность скандинавского региона. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:37
2023-07-10T23:37
в мире
швеция
норвегия
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
турция
ульф кристерссон
нато
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ЦЮРИХ, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Twitter заявил, что присоединение Швеции к НАТО усилит альянс и укрепит безопасность скандинавского региона. В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе согласился "как можно скорее" передать заявку Стокгольма для вступления в альянс на ратификацию в турецкий парламент. "Историческая новость для Швеции, Норвегии, Северного региона и НАТО. Мы приветствуем сегодняшнее соглашение Столтенберга, Эрдогана и Кристерссона. Объединение скандинавского региона в НАТО делает Альянс более сильным, а наш регион - более безопасным", - написал премьер Норвегии. Как заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан, Швеции необходимо действиями, а не только реформами в законодательстве доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом для вступления в НАТО. По его словам, изменения в законодательстве бессмысленны, пока на улицах Швеции продолжаются акции запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана". Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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в мире, швеция, норвегия, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, турция, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Норвегия, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Ульф Кристерссон, НАТО
Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО

Премьер Норвегии Гар Стере: членство Швеции в НАТО укрепит безопасность региона

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Twitter заявил, что присоединение Швеции к НАТО усилит альянс и укрепит безопасность скандинавского региона.
В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе согласился "как можно скорее" передать заявку Стокгольма для вступления в альянс на ратификацию в турецкий парламент.
"Историческая новость для Швеции, Норвегии, Северного региона и НАТО. Мы приветствуем сегодняшнее соглашение Столтенберга, Эрдогана и Кристерссона. Объединение скандинавского региона в НАТО делает Альянс более сильным, а наш регион - более безопасным", - написал премьер Норвегии.
Как заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан, Швеции необходимо действиями, а не только реформами в законодательстве доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом для вступления в НАТО. По его словам, изменения в законодательстве бессмысленны, пока на улицах Швеции продолжаются акции запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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В миреШвецияНорвегияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияУльф КристерссонНАТО
 
 
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