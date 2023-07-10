https://ria.ru/20230710/nato-1883277288.html

Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО

Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО

Менее чем за сутки до начала саммита НАТО в Вильнюсе члены альянса по-прежнему не согласовали формулировки в итоговом заявлении, касающиеся стремления Украины... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:37

2023-07-10T14:37

2023-07-10T14:37

вильнюс

украина

киев

йенс столтенберг

нато

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643702_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_0bbe39bd549907527235eef2de91ef2d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Менее чем за сутки до начала саммита НАТО в Вильнюсе члены альянса по-прежнему не согласовали формулировки в итоговом заявлении, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Саммит стран НАТО стартует 11 июля в Вильнюсе. "Консультации продолжаются, сегодня состоятся еще встречи по этому вопросу… Пока никакого финального решения не принято, но я уверен, что все союзники смогут направить четкое послание по этому вопросу", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное ранее заявление Дмитрия Кулебы о том, что в НАТО, якобы, договорились, что Киеву не потребуется выполнять План действий по членству для вступления в Североатлантический блок.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

вильнюс

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вильнюс, украина, киев, йенс столтенберг, нато, дмитрий кулеба