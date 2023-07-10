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Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО
Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО
Менее чем за сутки до начала саммита НАТО в Вильнюсе члены альянса по-прежнему не согласовали формулировки в итоговом заявлении, касающиеся стремления Украины... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:37
2023-07-10T14:37
2023-07-10T14:37
вильнюс
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Менее чем за сутки до начала саммита НАТО в Вильнюсе члены альянса по-прежнему не согласовали формулировки в итоговом заявлении, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Саммит стран НАТО стартует 11 июля в Вильнюсе. "Консультации продолжаются, сегодня состоятся еще встречи по этому вопросу… Пока никакого финального решения не принято, но я уверен, что все союзники смогут направить четкое послание по этому вопросу", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное ранее заявление Дмитрия Кулебы о том, что в НАТО, якобы, договорились, что Киеву не потребуется выполнять План действий по членству для вступления в Североатлантический блок.
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вильнюс, украина, киев, йенс столтенберг, нато, дмитрий кулеба
Вильнюс, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, Дмитрий Кулеба
Столтенберг ответил на вопрос о стремлениях Украины вступить в НАТО
Столтенберг заявил, что решения по членству Украины в НАТО до сих пор не согласовали