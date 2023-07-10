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В Кремле предупредили Европу о последствиях при вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 10.07.2023 (обновлено: 14:21 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nato-1883242632.html
В Кремле предупредили Европу о последствиях при вступлении Украины в НАТО
В Кремле предупредили Европу о последствиях при вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
В Кремле предупредили Европу о последствиях при вступлении Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для архитектуры европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:28
2023-07-10T14:21
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
джо байден
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для архитектуры европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны", - сказал Песков журналистам. На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. В понедельник информацию о блокировании формального вступления Украины в альянс Германией и США подтвердили источники немецкого издания Bild. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
https://ria.ru/20230709/nato-1883145997.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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украина, сша, россия, джо байден, джейк салливан, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО
В Кремле предупредили Европу о последствиях при вступлении Украины в НАТО

Песков предупредил о негативном влиянии вступления Украины в НАТО для безопасности Европы

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для архитектуры европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Экс-генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями
9 июля, 20:20
На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. В понедельник информацию о блокировании формального вступления Украины в альянс Германией и США подтвердили источники немецкого издания Bild.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДжо БайденДжейк СалливанНАТО
 
 
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